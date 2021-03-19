متظاهرو الحراك في الجزائر يطالبون بـ"تحرير" العدالة والإعلام

تظاهر الآلاف بالجزائر العاصمة، الجمعة، للمطالبة بـ”صحافة حرة ومستقلة”، وحضّوا السلطات على “تحرير العدالة والإعلام” خلال المسيرة الأسبوعية للحراك المؤيد للديموقراطية.

وتعرض صحافيون لاعتداءات عنيفة خلال مسيرة الأسبوع الماضي، وهددت وزارة الإعلام القناة التلفزيونية الدولية “فرانس 24″ بـ”سحب دائم” لاعتمادها.

وقال علي، الأستاذ المتقاعد، لوكالة “فرانس برس”: “لا شيء يبرر الاعتداء على صحافي أو أي شخص آخر”. وأضاف الرجل الستيني “نحلم بصحافة حرة ومهنية وفوق كل شيء موضوعية ومحايدة”.

وكتب على إحدى اللافتات “الحرية هي التعبير عن نفسي كما أريد، ليس كما أنت تريد”.

وردد المتظاهرون هتافات، منها “أعيدوا السلطة إلى الشعب”. فيما احتفلت الجزائر، الجمعة، بذكرى وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 بعد حرب الاستقلال عن فرنسا التي استمرت قرابة ثماني سنوات.

وقال إبراهيم (وهو تاجر): “هذا الرئيس ليس شرعيا، نريد تغييرا جذريا، سيرحلون جميعا بإذن الله، لن نتوقف عن التظاهر، هل تعلم لماذا؟ لأن الشباب قطعوا الأمل في العيش في الجزائر، يريدون العيش في الخارج بهدف إيجاد الأمن والاستقرار. من جهتي، لا أشعر بالأمن والاستقرار هنا”.

كذلك ردد المتظاهرون هتافات الحراك التاريخية، وأبرزها “سلمية”، في إشارة إلى الطبيعة المسالمة للانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في فبراير 2019.

كما انتقدوا قرار الرئيس عبد المجيد تبون بتنظيم انتخابات نيابية مبكرة في 12 يونيو في محاولة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد.

ويتظاهر أنصار الحراك بالآلاف كل أسبوع منذ الذكرى الثانية لبدئه في 22 فبراير بعد عام من التوقف بسبب الأزمة الصحية.

وأقيمت، الجمعة، تظاهرات في مدن مختلفة بأنحاء البلاد، رغم سوء الأحوال الجوية.