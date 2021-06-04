هل تطيح الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب برأس وزيرة الخارجية أرانشا؟

تسعى إسبانيا جاهدة إلى حل خلافاتها الدبلوماسية مع المغرب، في وقت تروج أنباء عن تعديل حكومي وشيك في مدريد يُطيح برأس وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، التي لعبت تصريحاتها دوراً كبيراً في صب الزيت على النار بين البلدين.
ويستمر الترقب في إسبانيا لإعلان المغرب موقفا جديدا بعد مغادرة زعيم جبهة البوليساريو البلاد وعودته إلى الجزائر؛ فيما أكد مصدر دبلوماسي لجريدة هسبريس الإلكترونية، في تصريح الخميس، أن مواقف الرباط من أسباب الأزمة جرى التعبير عنها بشكل واضح في التصريح الصحافي لوزارة الخارجية المغربية عشية مثول غالي أمام المحكمة العليا الإسبانية.
واعتبرت وسائل إعلام إيبيرية، اليوم الجمعة، أن صمت المغرب بعد مغادرة غالي يعني أن “التوتر وصل إلى الطريق المسدود بين البلدين”. وقالت مصادر دبلوماسية إسبانية لصحيفة “إلباييس” إن مدريد تتحرك لاحتواء الأزمة من خلال إمكانية زيارة وزير الداخلية الإسباني إلى المغرب أو وساطة العاهل الإسباني الملك فيليبي.
ووصفت مصادر دبلوماسية إسبانية الوضع بين المغرب وإسبانيا اليوم بـ”الخطير للغاية”، “لأن انعدام الثقة بين البلدين هو سيد الموقف، وقد ينجم عنه في أي لحظة حادث مفاجئ غير محسوب العواقب”، وهو ما يفسر تخوف مدريد من استمرار غضب الرباط.
وحاولت إسبانيا تدارك أخطائها من خلال مثول زعيم جبهة البوليساريو أمام القضاء ومساءلته حول جرائمه، وهو ما اعتبره المغرب “تطورا ملحوظا” لكنه لا يجيب عن “جذور الأزمة”. كما أقرت إسبانيا ضمنيا بخطئها من خلال إخطارها المغرب بمسألة رحيل غالي عن ترابها خلافاً للطريقة المثيرة التي دخل بها البلد الأوروبي.
وتدرس الحكومة الإسبانية بعدما تسببت في أزمة غير مسبوقة مع المغرب وتوتر داخلي في إسبانيا أيضاً دفع العاهل الإسباني إلى إجراء مكالمة هاتفية مع الملك محمد السادس، لتقديم “التفسيرات المناسبة” وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وذكرت مصادر إسبانية، اليوم الجمعة، أن بيدرو سانشيز يدرس إمكانية إجراء تعديل حكومي في غضون الأيام القليلة المقبلة، واستبدال الوزراء المنتمين إلى حزب “بوديموس”، التنظيم السياسي الأكثر عداء للمغرب في مسألة الصحراء. كما أن إبعاد وزيرة الخارجية عن الحكومة يبعث برسائل طمأنة إلى الرباط.
وأوضحت مصادر دبلوماسية مغربية لهسبريس، في أول تعليق على تطورات الأزمة بعد رحيل غالي عن إسبانيا، أن “المغرب عبّر عن مواقفه يوم الإثنين، لأن الأزمة غير مرتبطة بخروج غالي من إسبانيا أو بقائه داخلها”.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن تحقيق القضاء الإسباني مع الزعيم الانفصالي حول جرائمه والاتهامات التي تلاحقه هو “تطور نسبي وليس عمق المشكل”، مبرزا أن العلاقات بين الرباط ومدريد ترتبط بالثقة وانسجام المواقف.
على المغرب ان يرد صاع صاعين لأن اسبانيا عديمة التقة عليها أن تدرك حجم الخطاء الدي ارتكبته ممزوجا ببعض العنصرية
المغرب يريد موقفا واضحا من إسبانيا .معنا أو ضدنا ؟
نعم إذا أخطأ الوزير في الدول الديمقراطية المتقدمة فسيتم محاسبته و إنهاء مهامه
أما في المغرب ككل الدول المتخلفة فهذا لا يقع ابدا . لا محاسبة ولا هم يحزنون.
هدا شأنهم اما بالنسبة لنا فستبقى اسبانيا على رأس قائمة أعداء المغرب.
هل تعتقد ان ان غالي هو اللدي هرب يوم الثلاثاء!؟؟؟؟؟ انها مسرحية على ما اضن لان الشخص في الفيدوا لا شبه له معا المجرم غالي….اضن انه تم تهربيب في الطائرة العسكرية
بعد أن وجهت ألمانيا دعوة رسمية للمغرب إلى برلين2 ربما استنتجت اسبانيا أنها بدات في فقدان حليف لها قوي يساعدها في ازمتها ضد المغرب. امر طبيعي أن تعيد حساباتها بشان وزرائها خصوصا انهم كانوا سببا وحبها في زيادة تأزم الاوضاع بسبب تصريحاتهم الصبيانية. كم انت كبير يا وطني؟
وماذا عن السيد بوريطة؟ الذي فضل الكلام وحده دون باقي الفريق الحكومي. عكس الحكومة الإسبانية التي تكلم كل أعضاءها
بل ستطيح بكل الامتيازات التي كان يستفيد منها المغرب سابقا كشريك اقتصادي و.يتحول الى بلد متلقي للعقوبات و غير موثوق به.
براكا متكدب على هذا الشعب المسكين اعتارفو انكم انهازمتم امام اسبانيا كفاكم من الشعارات الفارغة .
عقنا بيكم مفيدكمش
لن ترضا عنك اليهودَالنصاري حتى تتبع ملتهم المغرب وشعب المغرب قدم عدت تضحيات وتنازلات لتعيش أروبا في رفاهيه وتقدم ولزدهار مند الحرب العالميه 2 مخلفات المستعمر تفقير الشعوب وتحقيرهم وهصم حقوقهم ونهب ثروات بلادهم وابادبت شعوبهم وطمس الدين الإسلامي بتمرير قرارت مدونات املاات صهيونيه صليبيه وتفربه ابواش خونه نفصالين وتكوين احزب عمله ضحك على اينا الوطن عن طريق الدين الإسلامي او عن طريق دمقراطبه الموجودك في لخيال نعم 4دول ساهمت في تكوين حزب قال انه نرحعيته اسلاميه ونتيجه الفقر لبطاله الاجرام هضم حقوق طلاق احتقار الدوله وشعبه بحدود وهميه لناخذ أسبانيا قبل سنوات 70.. جل سكانها فقرا وبعد اكتشاف لعبه بدأت تتطور الا ان أصبحت طرقها ومصانع وأراضي فلاحيه ومنتزهاته سياحيه من أجل في العالم نحن في المغرب شفوي الله يدوي كم ذكرن حزب حرض عل دوله عل شركات ليس في حب لمواطن قدر ماهو استحمار الشعب المغربي ليصلو لمنابغ لقرار ولسترزاق لفاحش وسطو قدر لمستطاع عل تعيينات وظائف مناصب وزرع لبلبه وتفرقع بين اينا الوطن نعم انه حزب لبجدي ضحك على حوالي 33مليون مروكي ليصل ماوصل اليه ليوم ثرا فاحش من زباله لطفور وشعب يعاني
لا محيد عن استرجاع كافة الاراضي المغربية، ومقاطعة اسبانيا اقتصاديا وسياسيا ، فالمشكل اكبر من تصريحات وزيرة الخارجية ، يجب احترام المغرب والاعتراف بمغربية الصحراء واحترام الجوار.
هذه فرصة ذهبية وجب على المغرب استغلالها احسن استغلال…ان الاوان كي نعرف موقف المستعمر السابق والداعم للانفصال من قضيتنا الوطنية الاولى..ونضع النقط على الحروف
و الأهم في كل ما حدث ان اسبانيا ( عرفات شكون هو المغرب ) . و المغاربية يتداولون و من زمان المثل المغربي الشهير ( المغربي كيموت على جوج حوايج : ولادو و بلادو ) السلام عليكم
المغرب لا يرضى عنك يا إسبانيا , حتى تعترفي بالصحراء المغربية , وفتح قنصلية في الداخلة أو العيون المغربية مثل أسيادك , وإلا و ستبقى اللعنة الشعب المغربي تابعة لك,
اسبانيا تقول على الملىء ان موقفها من صحراءنا ام و لن يتغير و تقول أيضا ان المغرب ملزم بالتعاون معنا بغض النظر عن موقفنا من الصحراء
لا ثقة في إسبانيا.بعد خروج الرخيص من اسبانيا بمساعدة فرنسا التي وصلت الرخيص الى الخرائر.فرنسا لها دور في تهريبه.لا ثقة في بورقعة و لا في فرنسا و لا في كابرانات
المشكل يتمثل في اكتشاف المغرب لتسيق إسباني خفي مع أعداء المملكة للإضرار بالمصالح العليا لبلادنا وما دخول بنبطوش الى التراب الاسباني بوثائق مزورة الا حلقة بسيطة من حلقات التواطؤ المستمر ضد المغرب وهو ما جعل وزير خارجية جارة الشر يقول في مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية أنها يمكن أن تتحدث باسم الجزائر وهو ما يدل على حجم التنسيق الكبير بينهما للإضرار ببلادنا
كما سبق ومند انطلاق هذه الازمۃ يجب علی المغرب وكرد الاعتبار للمغاربۃ فرض التاشيرۃ علی الاسبان حتی يعلموا بان المغرب لا يقبل الا المعاملۃ بالمثل فالذهاب من الجنوب الی الشمال يسمی بالهجرۃ السريۃ وتقوم الدنيا ولا تقعقد بينما الهجرۃ من الشمال الی الجنوب تسمی حريۃ التنقل الفيزا في وجه الاسبان هو اضعف الايمان
ما يعاب على السياسة الخارجية المغربية انها اكثر وضوح .. في المقابل غموض في المواقف من طرف الثعالب .. وازدواجية في الخطابات .. والمغرب اليوم مطالب ان يمارس سياسة التعامل بالمثل .. وباب الهجرة الذي يحرسه ما كان يجب ان يتركه مفتوحا على مصراعيه حتى لا يخلق اعداء جددا ويستفيد منه الخصوم .. فقط شق بسيط في الباب يكفي لاغراق اسبانيا وحدها … لا يحرك كل الجهات الاوربية ..والمغرب ليس من مصلحتته خلق فراغات او قطيعة تسمح للخصوم بممارسة تحركاتهم في الجهات الفارغة ..
الدبلوماسية المغربية اظن انها في الطريق الصحيح،لكن وبعد دخولها في هذا الصراع، وامام تعنت اسبانيا وعدم الاكثرات لتحديرات الرباط،يجب على المغرب الا يخرج صغيرا منهزما رغم اننا في حاجة الى بعضنا البعض،لكن الظروف والمواقف تفرض نفسها ،لذلك بجب عدم التنازل مع وقف التصربحات و البيانات لان الرباط وضحت الامور بما فيه الكفاية وتكتفي بما يعرف بالدق و سكات يعني نقص التعاملات والشراكة بالتدريج مع البحث عن البديل
المغرب رائد في الاستخبارات والتعاون الامني والدليل ان كل المعلومات فيما يخص الانفصالي ابراهيم غالي جابها كاملة فقد ظنت الجزائر واسبانيا ان اليل ينام الجميع،لكن الامن المغربي والاستخبارات ترسل رسالة واضحة قد تنامون ايها الاسبان والجزائر ومن معكم لكننا لا ننام من اجل هذا الوطن الغالي لذلك وجب قطع التعاون الامني حتى تصل الرسالة والبحث في سجلات جميع الشركات الاسبانية المتواجدة في المغرب والتشديد في مرقبة الشاحنات التي لاتحمل ترخيص الجهات المختصة تم الانتقال الى مراقبة جميع التحركات الاسبانية في محيطنا شمالا وجنوبا وشد الخناق لمدة معينة في سبتة ومليلية فروح الاقتصاد هناك يجب علينا خنقها حتى يعلم الاعداء ان مغرب اليوم ليس مغرب الامس