درك القصيبة يحجز كمية من "الشّريحة والماحيا"

حميد رزقي من بني ملال

جرى تفكيك معمل سري لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة بدوار تكانت بجماعة دير القصيبة ضواحي بني ملال، خلال حملة شنتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي القصيبة.

العملية، التي تأتي في إطار المجهودات المبذولة من طرف درك بني ملال لمحاربة ترويج الممنوعات بمختلف أنواعها بالإقليم، أسفرت عن تفكيك مصنع سري لتقطير "الماحيا"، وحجز حوالي 08 أطنان من "الشريحة" المخمرة و600 لتر من "الماحيا" المعدة للبيع، بالإضافة إلى عدد من المعدات (براميل قنينات غاز أسلاك نحاسية ..) التي توظف لصناعة هذا المنتوج.

وحسب مصادر هسبريس فإن العملية التي أشرف عليها قائد مركز القصيبة، بتنسيق مع القيادة الإقليمية، تمت بدوار تكانت، ولم تسفر عن توقيف أصحاب المعمل الذين لاذوا بالفرار، مستغلين الوقت المتأخر الذي تمت فيه مباغتة المصنع.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي القصيبة وقصبة تادلة، بتنسيق مع القيادة الإقليمية للدرك ببني ملال، فككت مؤخرا معملا سريا لتقطير "الماحيا"، وأوقفت أربعة أشخاص، ضمنهم المتهم الرئيسي بشبهة ترويج وتسويق مسكر "الماحيا" بضفاف نهر أم الربيع، على الحدود بين جماعة لقصيبة وقصبة تادلة بدائرة آيت ويرة.