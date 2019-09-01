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كُتّاب وآراء
الباحث المغربي الديساوي يحصل على وسام بلندن
حصل الأستاذ الباحث ورئيس المدرسة المغربية لعلوم المهندس كمال الديساوي، على وسام من درجة فارس في مجال البحث العلمي والابتكار، وذلك خلال المعرض الدولي للابتكار، الذي احتضنته لندن يومي 29 و 31 غشت الجاري.
وأوضح بيان للمدرسة المغربية لعلوم المهندس أن هذا الوسام تم منحه للسيد الديساوي اعترافا "بأعماله لفائدة البحث العلمي والابتكار".
وقال الديساوي الحائز على دكتوراه في المعلوميات من جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس بفرنسا، أن هذا الاستحقاق هو "تشريف كبير للمغرب وفخر بالنسبة لي".
وبدأ الديساوي مسيرته كأستاذ باحث في هذه الجامعة المرموقة في سنة 1981، قبل التحاقه بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في الدار البيضاء سنة 1983.
وقد تألق المغرب أيضا خلال هذا المعرض الدولي، حيث حصلت المدرسة المغربية لعلوم المهندس، التي شاركت بمختبريها "سمارتي لاب" و "إل بي إر إي"، على بلاتنيوم لندن الدولي للاختراع و على ميداليتين ذهبيتين وعلى ثماني جوائز كبرى خاصة بالاختراع بخصوص اثنين من اختراعاتها الرئيسية "سمارت ترافيك" و"سمارت فاكتوري 4.0" .
وبالنسبة للاختراع الأول فهو عبارة عن نظام لامركزي يعتمد على تحديد الترددات الراديوية ومعالجة الصور، وهو قادر على إدارة حركة المرور في المناطق الحضرية بطريقة مثالية وذكية. كما يحدد هذا النظام المركبات في حالة الطوارئ، رجال الإطفاء ، سيارات الإسعاف ، الشرطة…، ويتحكم في إشارة المرور بشكل حيوي.
أما الاختراع الثاني هو مشروع " سمارت فاكتوري 4.0"، وهو عبارة عن جهاز اتصالات متعدد الواجهات، ومتعدد الخصائص، ما يتيح الحصول على البيانات في شكل إطارات ناقلة الوضع بالمدخلات / المخرجات التناظرية / الرقمية.