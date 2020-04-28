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الرئيسية | مجتمع | المغرب ينفي مزاعم ممارسة العنف الأمني في إجراءات الحَجر الصحي

المغرب ينفي مزاعم ممارسة العنف الأمني في إجراءات الحَجر الصحي

المغرب ينفي مزاعم ممارسة العنف الأمني في إجراءات الحَجر الصحي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:05

نفى المغرب اتهامات بممارسة عنف أمني عند فرض الالتزام بإجراءات "الحَجر" لمنع انتشار فيروس "كورونا"، بعدما أدرجه مسؤول في مكتب مفوَّضَة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في قائمة الدول التي "أثارت الحملات القمعية مخاوف بشأنها".

وقد اتهمت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، مجموعة من الحكومات باستخدام حالة الطوارئ التي تم التذرع بها لمواجهة الجائحة من أجل "القضاء على المعارضة، والسيطرة على الساكنة، وحتى إدامة مدّة البقاء في السلطة".

وفي حين لم تسمّ باشليت أيّ دولة، ضمَّنَت جورجيت غانيون، مديرة العمليات الميدانية لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي بجنيف، المغرب في لائحة 15 دولة تُعتَبَرُ فيها إجراءات الشرطة في تطبيق إجراءات "الحَجر" الأكثر إثارة للقلق.

ووفق ما نقلته جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن وكالة "رويترز"، فإنّ البعثة الدبلوماسية المغربية في جنيف قد قالت في بيان لها إن الإجراءات التي اتخذها المغرب لاحتواء الفيروس تتماشى مع "سيادة القانون مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".

وزادت البعثة الديبلوماسية المغربية أنّ "المعلومات الكاذبة عن الانتهاكات المزعومة التي تشاركها بعض وسائل الإعلام، لا أساس لها من الصحة، ولم يتم ذكرها في أي وثيقة رسمية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان".

وأورد موقع الجريدة الأمريكية تصريحا لمصدر مغربي قال فيه إن الشرطة المغربية سجلت ما يقرب من 77 ألف انتهاك لإجراءات احتواء الفيروس، مضيفا أن حوالي 41 ألف شخص ينتظرون المحاكمة لهذا السبب، خمسة في المائة منهم محتجزون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - aliae الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:13
هناك فيديوهات لرجال السلطة في بداية الحملة وثقتهم عدسات الصحافة الالكترونية وهم يمارسون بعض انواع العنف اثناء تنفيد اجراءات الحجر الصحي.
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1
2 - مسيلمة الكذاب الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:17
لا المسؤولون لم يقوموا باستعمال العنف ولا السب ولا السرقة ولا تمرير قوانين تحت الطاولة فتلك ليست من شيمهم
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16
3 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:18
ربما هذا هو السبب الذي جعل الحكومة تنسى مشاكل كورونا لتتفرغ في إعداد قانون يكمم الافواه في شبكات التواصل الاجتماعي
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8
4 - بوعلام الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:18
قبل ثلاثة أيام بمقاطعة أسكجور المحاميد بمراكش تم تكديس حوالي 250 مخالف لحالة الطوارىء بإحدى القاعات دون أكل ولا شرب ليلة كاملة، مع عدم مراعاة أبسط شروط السلامة والتباعد الاجتماعي وتم الاستيلاء على سلع الباعة المتجوليين وميزاناتهم، فبالله عليكم هل هناك دولة أخرى داخلة الدولة التي تسوقون صورتها...
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6
5 - jadaorre 75000 الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:18
عمركم شتو شي دخان بلا عافية ، هدي صراحة شفنها فاليوتوب ، متلا تصرفيق القايد .... ناهيك عند العنف الجسدي ، هناك عنف لفضي والدليل شوف لفيديوهات ديال ليوتوب ، باركة ما نغطو الشمس بالغربال .....هدي الصراحة المرة وللأسف ،،،،، دولة من دول العالم ما قبل التالت .
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9
6 - حميدو الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:19
المقاطع المصورة والفيديوهات المتداولة لاي بلد ادن. لفرنسا او المانيا او السويد اوو. باز. العنف ليس هو الضرب هناك عنف نفساني آخرها لم تسمحو لشخص من تمارة ان يذهب لدفن ابوه في الدار البيضاء والرجل متوفي مند 5ايام في تلاجة التبريد الاموات .ناس مرضى لا تسمحون لهم بالخروح. بينما اصحاب المعامل يشرقون ويغربون ولا احد له القدرة ان يقف في وجههم. العنف الدي مارستموه على العلقين في المغرب وخارجه انه عنف سيكولوجي اقوى من الضرب. ووووو. الكل يعرف ليس لكم مصداقية. لا الصغير ولا الكبير.
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7
7 - من الدار البيضاء الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:19
ملاحضة يمواطنين حالة الطوراءي من مصلحتنا احنا نحميو روسنا واخا نتعرضو للقمع راه من مصلحة ديالنا الاخوان حلو عينيكم شويا بنادم خاص اخرج من دارو للضرورة القسوى ويلا غالتقدية للدار نخرج مرة فسيمانة نتقدا كولشي ندخل بحالاتي
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-3
8 - موتعجاب الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:21
المغرب دو سياده ولا ننتظر وصايا من احد والعنف الذي تمارسه ونه انتم على الاقليات الدينيه في بلدان كم
والله لم اعد افهم هل نحن دوله ذات سياده التفرد علينا قرارات أنشر هيسبريس مشكورن
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-3
9 - صحراوي ولد تنغير الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:21
لازلت اتدكر مند اسبوع كنت عند بائع السمك فقام عون سلطة (مقدم) بتوبيخ بائع السمك بعبارات نابية ودلك بسبب عدم ارتداء الكمامة بشكل جيد سرعان ما تحولت لمشادات بين مواطنين ورجال القوات المساعدة
اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء
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4
10 - مواطن متتبع الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:23
يا إخواني بلادنا مستهدفة ، وماذا ينتظر المخالف للقانون الذي يتسبب في مرضه أو مرض الآخر.
الحمد لله عندنا نسبة قليلة من المخالفين
الله يرفع عنا هذا الوباء.
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11 - البشير الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:25
نعيش بأمن وامان والحمد لله لاقمع ولا هم يحزنون ويعود الفضل بعد الله لرجال الأمن شكرا لكم الله يحفظكم من الوباء
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