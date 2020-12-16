الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يُربك حسابات الحكومة الإسبانية

كان لافتاً أن يتزامن قرار تأجيل القمّة الإسبانية المغربية مع إعلان الإدارة الأمريكية اعترافها الكلّي بسيادة المملكة على الصّحراء، إذ جاء نبأ تأجيل القمّة، التي كان من المقرّر عقدها في 17 دجنبر الجاري، بعد ثلاث ساعات فقط من تلقّي الرباط دعمًا دوليّا من أحد شركائها التّاريخيين، الولايات المتحدة.
وإذا كان البعض ذهب في تحليله لأسباب تأجيل القمّة المغربية الإسبانية إلى فبراير المقبل إلى ربط هذا المستجدّ بتحرّكات نائب رئيس وزراء إسبانيا، بابلو إغليسياس، الذي كان ينوي الاتّصال بموالين لجبهة البّوليساريو، فإن هناك بواعث أخرى مرتبطة بسياق التأجيل، أهمّها الموقف الأمريكي الذي أقرّ بمغربية الصّحراء.
وتعترف الأوساط الإسبانية بأنّ الخطوة الأمريكية وتمدّد المغرب في الصّحراء يزيدان من إضعاف موقف مدريد على المستوى الإقليمي، وقبل كل شيء، كمفاوض مع الرّباط؛ بحيث سيمكّن القرار الأمريكي من حصول المغرب على طائرات F 35 الجديدة المتفوقة كلّياً على مقاتلة Eurofighter التابعة للجيش الإسباني.
وأوردت مصادر إسبانية أنّ الرباط تحظى أيضًا بدعم لندن لعزل إسبانيا بشأن قضية الصحراء؛ “فبمجرد اكتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من المتوقع توسيع الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع المغرب”، وفقا لما نقلته صحيفة “إسبانيول”.
ويسود انقسام كبير داخل حكومة سانشيز حول قضية الصّحراء، إذ يستخدم نائب الرئيس إغليسياس النّزاع الصحراوي لإضعاف شريكه في الحكومة، بيدرو سانشيز، وهو ما أدّى في النّهاية إلى طلب تأجيل القمّة الدّبلوماسية إلى تاريخ آخر.
وتحاول الدّبلوماسية الإسبانية تدارك الموقف، بحيث طارت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، في زيارة رسمية إلى إسرائيل وفلسطين، حيث كررت عبر حسابها على “تويتر” التزام الحكومة بـ”احترام مبادئ وقرارات الأمم المتحدة”.
ويرى المحلل السياسي هشام معتضد أنّ تأجيل القمة المشتركة بين المغرب وإسبانيا جاء مباشرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي اعتراف إدارته بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء المغربية، وهو ما أربك حسابات الحكومة الإسبانية وانتظاراتها من الاجتماع رفيع المستوى”.
وقال المحلل ذاته إنّ “هذا التأجيل المرتبط خاصة بموقف الولايات المتحدة في ملف الصحراء سيوفر للحكومة الإسبانية المزيد من الوقت لترتيب أفكارها، وإعادة حساباتها السياسية في تعاملها مع الرباط في ملف الصحراء، خاصة أنّ لمدريد مسؤولية سياسية وتاريخية في إرث هذا النزاع المشترك”.
وأضاف معتضد أنّ “مكونات الحكومة الإسبانية ليست لها الخطابات السياسية نفسها تجاه هذا النزاع الإقليمي، رغم الموقف السيادي للدولة الإسبانية الداعم لقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن”، وزاد: “رئيس الحكومة الإسبانية طلب تأجيل هذه القمة المشتركة تحت ضغط القرار الأمريكي لأن موضوع الصحراء تعتبره مدريد دائما محورا إستراتيجيا في علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الرباط”.
واعتبر المتحدث ذاته أنّ “الدولة الإسبانية مطالبة الآن وأكثر من أي وقت مضى بأخذ موقف أكثر وضوحا في ملف الصحراء، يترجمه فعل ميداني على غرار العديد من الدول التي تحملت مسؤوليتها السياسية والقانونية أمام هذا النزاع الإقليمي بفتح تمثيليات دبلوماسية لها في الجنوب الغربي المغربي”.
وأردف المحلل بأنّ “الموقف الأمريكي تجاه مغربية الصحراء سيحرج الدولة الإسبانية أمام المنتظم الدولي إن تأخرت في اتخاذ موقف واضح مبني على انخراطها الفعَّال في هذا الملف؛ فالمواقف حبيسة الخطابات السياسية ورهينة المنصات الدبلوماسية بدون ترجمتها إلى رمز دبلوماسي ميداني تبقى غير وازنة وبدون قيمة مضافة، من المنظور الشرعي للقانون الدولي”.
إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية سيمهد الطريق لكثير من الدول في الناتو حليفة أمريكا لفتح قنصليات أخرى بمدن العيون و الداخلة من بينهم فرنسا بريطانيا ألمانيا
أصدقاء البعد مثل امريكا و دول الخليج العربي اقوى من أعداء القرب مثل الجزائر و إسبانيا
ترامب لاعب متهور لكنه تمكن من تسديد ضربة كروية من نصف الملعب دخلت في الزاوية 90 لمجلس الامن حيث كل الاعضاء بقو منبهرين منه بحيث لم يتمكن اي لاعب ان يسجل هذا الهذف منذ 45سنة
ولماذا لاننظر للجار الشمالي كشريك بدل منافس لماذا لاننظر ايضا للجار الجنوبي كشريك هو الآخر ولماذا لانصبر على الجزائر حتى تعود عن غيها لما فيه الصالح العام . قيل ثمانين سنة كانت هناك حرب شرسة بين كل الدول الأوربية وها هي الآن أصبحت فضاءا واحدا بعد أن طوت صفحة خلاف أمر الف مرة من الخلاف بين المغرب ومحيطه القريب .
يجب على إسبانيا أن تتخذ موقفا واضحا من قضية الصحراء المغربية و بعدها سنسترد سبتة و مليلية لتكتمل الوحدة الوطنية لأن المغرب في سياسته يعمل بالمثل الذي يقول * بالمهل يتكال بادنجان*
بعض الدول بغات قضية الصحراء تبقى بدون حل لأنهم لقاوه مصلحتهم فيها ولكن الله اخلف على عمي ترامب لى هو اربعة سنين هو مخسرها مع العالم جا حتى لخر وكادها مع المغرب
لا مجال للحوار مع إسبانيا إلا بعد أن يتضح موقفها من مغربية الصحراء
مشكلة إسبانيا مع المغرب أنها تتعامل معه إنطلاقا من مصالحها الخاصة وتنسى أنها عضو في الإتحاد الأوروبي، لكن عندما يتعلق الأمر بالحراكة تستحضر هذا الإتحاد لتحصل منه على مزيد من المساعدات، كما أن لديها حساسية إتجاه المغرب لأنها تخشى مطلبه التاريخي بإسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين، ويبدو أن منطق الكونكيستادور لم يمت رغم مرور نصف قرن، وإذا كانت مملكة إسبانيا عريقة فإن مملكة المغرب أعرق منها، وفي نهاية المطاف الصحراء بمجالها البحري والجوي والبري ملك للمغرب رغما عن إسبانيا والجزائر.
ما هي إلا أيام قليلة وستفتتح الولايات المتحدة الأمريكية قنصليتها في الداخلة المغربية، ،،،،أما اسبانيا أو حكومتها لا يهمنا رأيها في هدا الشأن ، لأنها تعمدت عدم انخراطها في مساندة المغرب في صحراءه مند 45 سنة ولا ننتظر منها الشيء الكتير. ..
يجب على المغرب اغراق اسبانيا بالمهاجريين هده ورقة رابحة في يد المغرب يجب ان يحسن استغلالها جيدا لضغط عليها
اسبانيا الآن بين نارين . فهي لا تريد لمشكل الصحراء المغربية أن يحل . ليبقى المغرب ضعيفا ولا يطالب أراضيه المحتلة
الملك والدبلوماسية المغربية بينو حنة يديهوم، الخدمة والمعقول حيسي ميسي… مبروك على المغاربة، هادي آيام وأنا فرحان من داك الشي الرفيع، شكرا للي خدامين في الكواليس
J’espère que la diplomatie marocaine a exigé dans un accord secret avec les usa la reconnaissance plus tard la souveraineté du maroc sur ceuta et melilia et les autres iles car la souveraineté du maroc etait deja acquise dans les faits et les usa n’ont rien fait d’autre que de reconnaitre ce fait !
كمواطن مغربي أطالب الحكومة المغربية بتعليق جميع الاتفاقيات مع اوروبا والدول التي لاتعترف بالسيادة الشاملة للمغرب على كافة ترابه.نقدم الكثير لاوربا يد عاملة ثروات طبيعية وسمكية دركيون وحمات للحدود الاوروبية من المهاجرين السريين والإرهاب والمخدرات قدمنا الكثير لاوروبا نطالب بالاحترام وإلا يجب تعليق الاتفاقيات والاتجاه صوب امريكا والصين وأفريقيا
اعتقد حسب ما يبدو لي أن المغرب هو من طلب تأجيل اللقاء الرفيع المستوى مع اسبانيا لان ما استجد على الساحة الدولية من اعتراف الولايات الأمريكية بمسرحية الصحراء يهم المغرب في المقام الأول و يتطلب مراجعة الملفات الموضوعة للمفاوضات مع الجانب الإسباني الذي استثنى من الوفد المرافق للرئيس سانتيش نائبه زعيم حزب بوديموس اليساري الذي يسعى لكسب أصوات اليمين من خلال مساندته للطرح الانفصالي للبوليساريو و عليه فناجيل القمة لا يخدم اسبانيا بقدر ما يخدم المغرب خصوصا وأن تأجيل القمة إلى شهر فبراير يعكس حرص المغرب على أن يكون اللقاء بعد تنصيب بايدن رئيسا جديدا للولايات الأمريكية المتحدة و معرفة توجهاته فيما يخص الاعتراف بمغربية الصحراء و مهما يكون في الأمر فإن المغرب سيكون في موضع قوة أمام اسبانيا و كثيرا إذا ما لحقت بالركب الأمريكي المملكة المتحدة حينئذ ستكون الضربة القاضية لإسبانيا التي هي في الحقيقة من افتعلت قضية الصحراء بعقدتها تجاه المغرب و حنينها إلى الحقبة الاستعمارية موقعة بالجزائر بطمعها في هذا الفخ المكيد
قضية الصحراء المغربية , غالبية الدول مجلس الامن تريد
حقها من الصحراء انه الابتزاز بعينه
هناك من يريد حقه من الفسفاط، و هناك من يريد حقه من الصيد البحري ، و هناك من يريد ان حقه من الخدمات …
اي قانون دولي هذا ، مصالح فقط
الصحراء مغربية بفضل تاريخها ، و المغرب له تاريخ غني بملوكه و صفحاته المشرقة
اسبانية تريد ان تبتزنا و فرنسا كذلك !
كيفما كان الحال على الجارة الشمالية أن لا تخذل جارتها الجنوبية، هما مملكتان يقتسمان هذا النظام وما تبقى يعرض للنقاش والحوار مليلية وسبتة والجزر الجعفرية ولا بد أن تسلمها وتعيدها للوطن وإلا قمنا بمسيرة خضراء وهذا المرة إلى الشمال.
إسبانية تستعمل قضية وحدتنا الترابية كضغط على المغرب للحصول على تنازلات لصالحها لكن اعتراف العملاق الأمريكي دونالد ترامب بمغربية الصحراء أفسد خطتها في العملية التفاوضية.
الإعتراف الامريكي بمغربية الصحراء سيقوي موقف المغرب أمام إسبانيا في كل المفاوضات التي تجمعه معها : الصيد البحري و الشراكة مع أوروبا و الهجرة إلى غير ذلك. أمريكا و مجموعة من الدول خارج أوربا و حتى بريطانيا ستحدو حدو أمريكا و ستؤدي الموقف الأمريكي من أجل الدخول إلى شمال إفريقيا ، إسبانيا تعرف جيدا أنها ستخسر أول زبون لها خارج الإتحاد الأوروبي، عسكريا المغرب سيصبح رقما صعبا في المنطقة بمساعدة إسرائيل و أمريكا يعني موازين القوى ستتغير كليا. سياسة الابتزاز الإسباني مع المغرب ستزول و لهذا ستحاول الجارة الشمالية فعل المستحيل لمعارضة القرار الأمريكي.
اما الإدارة الأمريكية القديمة و حتى الجديدة لها سياسة واضحة و هي تقزيم النفوذ الروسي و الصيني و محاربة امتداده في شمال إفريقيا (ليبيا و الجزاىر) بإنهاء كل الصراعات الاقليمية التي تستفيد منها هاته الدولتين لبيع الأسلحة و توسيع نفوذهما فيها.
السلام و عليكم لماذا اسبانيا لم تعطي كاتالونيا الاستقلال و إقليم باسك ؟ كدالك لاحظت سيءا مهما هنا في إسبانيا اسبانيا في حالة ضعف نضرا لصراعات السياسية بين الأحزاب فهده هي فرصة لمغرب لضغط
الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كان مفعوله كالزلزال في مختلف أنحاء العالم. جميع الدول والأبواق والأقلام المأجورة أخرست والكل أصبح يحسب ألف حساب قبل أن يتكلم في موضوع الصحراء المغربية. يجب تدريس هذا الإنجاز التاريخي لجميع التلاميذ في المغرب لأن هذا الإنجاز يعتبر مرحلة مفصلية في العلاقات الدولية.
ويربك حتى روسيا في بيع الأسلحة
اسبانيا العدوا التقليدي للمغرب والعلاقة مع إسرائيل فضحت كينات النفاق واعداء الخفاء كم هم اعداء المغرب والحاقدين سجل يامغربي ياحر ياشريف ولا تنسى المواقف والاساءات لك لوطنك لكيانك
شكرا جزيلا لألولايات المتحدة الأمريكية التي حررت المغرب من إبتزاز ومناورات المستعمرين السابقين إسبانيا و فرنسا، و من خيانة الجزائر، ومن تهديدات الأعداء والحساد. رائع. إلى العمل يا مغاربة.
لن ننسى، و سنبقى دوما مع أمريكا التي جلبت لنا السلم والإستقرار والتنمية والحرية
إسبانيا لاتريد حل مشكلة الصحراء لأنها تخاف من المغرب إذا إنتهى مشكلة الصحراء المغرب سيطالب بسبتة ومليلية وهذا ما تخشاه الجارة والحكومات الإسبانية دائما كتشد العصا من الوسط في ما يخص القضية الوطنية ترامب دخلهوم الدحشة للكوري يعني خاصها تخرج من روندتها يا معانا يا معاهوم
الأكيد أن دور المغرب الذي لعبه في فترة تحرير فرنسا من هتلر لازال مستمرا، فتعاون المغرب مع الحلفاء أمريكا وبريطانيا وفرنسا اثر مؤتمر أنفا بين الملك محمد الخامس وروزفلت وتشرتشل وديكول والذي تم من خلاله الانزال الداعم للمقاومة الفرنسية والانجليزية ومن جرائها تم وعد الملك رحمه الله من طرف الرئيس الأمريكي بفتح ابواب المفاوضات بدعم امريكي من أجل الإستقلال
نتمنى ان يستمر التعاون لما فيه الخير للجميع، فالمغرب كان ولازال دولة مواقف ويعتمد عليه عبر التاريخ من أجل نصرة القضايا العادلة وبارتباط مع مصالحه العليا، دون المساس بحقوق المغرب والمغاربة الذين ينتمون لهذا الوطن وبعلاقة بامارة المسلمين في زمن ما، وصولا الى امارة المؤمنين، عبر التاريخ من خلال عقد البيعة وحق اهل الذمة من يهود مغاربة (بلا جميل من أحد)، فمحمد الخامس لم يدافع الا عن مغاربة يهود شأنهم شأن جيرانهم من المسلمين، ولم يكن ليسمح بجرمه الى المحارق وهم تحت جناحه ومسؤوليته،
هذا تاريخ يتحدث، كما تحدث وساهم فيما أقرت به USA وذكر به ترامب، اعتراف دولة المغرب باستقلالها كان له شأن حينها كما هو الشأن لموقها
ننتظر انجلترا والاخرين، …
22 Massinissa
سيتم إعتقالك وإدخالك السجن لأنك تتخابر مع دولة يعتبرها نظامك عدوا كلاسيكيا، إنتبه لنفسك ولا تأكل القمح الفاسد الذي دخل بلادك.
تحية لهذا الرجل الذي عرى كثيرا من الحقائق التى كانت غير معروفة على الاقل عند الناس العاديين واعترف بالوقاء ومن بينها اعترافه هذا سد الباب امام كل مستفيد فردا او بلدا او جارا او كيانا من هذه القضية وهذه المؤامرة على بلدنا فشكرا للسيد الرئيس وشكرا للولايات المتحدة الأمريكية. اذ قطعت على الطامغين والانتهازيين الطريق وفضحت الاعيبهم ومكرهم وحقدهم لنا .
كان على إسبانيا الإعتراف بمغربية الصحراء منذ زمان…! بكونها كانت مسعمرة للمنطقة، و إرجاعها مفاتيح الصحراء بعد صدور الحكم عليها من طرف المحكمة الدولية (لاهاي) بالافراغ و فرنسا كذلك بكونها تضبط جيدا خريطة إفريقيا و تاريخها.
لكن ما يهمنا الآن هو الإعتراف الأمريكي، أقوى دولة. يقول المثل المغربي (اللي ما عندو سيدو عندو لالاه)……!
الولاء اولا واخيرا للوطن.
الذين يتنمرون على المغاربة باسبانيا وبتركيا وقطر يجب ان يراجعوا افكارهم.
الدبلوماسية اليوم اعطت قوة كبيرة لقضيتنا ويحاول البعض اضعافها من الداخل بولاءاتهم العرجاء.
الجزائر ادخلت كوبا وفنزويلا وافريقيا الجنوبية واموال القدافي ومرتزقة من مالي وموريتانيا في حربها ضد المغرب، وعندما وجدنا حلفاء اقوياء تريد اقلية منا ابعادهم لاسباب ايديولوجية، الوطن لا يعرف الاديولوجية، فاما ان تكون مغربيا واما لا.
قالها بوريطة في حواره الاخير..ان من يقول مسلسل التفاوض ليست له نية حل المشكل فاما ان تكون مع ام ضد. للمغرب العديد من القضايا للي يد اسبانيا يجب استخدامها في الوقت المناسب.
كل الذين أربكهم الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء هم الذين يَنْوُونَ المتاجرة بهذه القضية لٕأطول وقت ممكن. إسبانيا ترى أنها على وشك أن تضيع من بين يديها قضيةٌٌ لَطالما استعملتها لإبتزاز المغرب والجزائر معا. كما ترى أن نهاية استعمارها لسبتة وعملية والجزر ، بدأت تقترب باقتراب نهاية مشكل الصحراء. لقد ابتزت إسبانيا المغرب بتزازا بشعا ،ولهذا يجب أن لا ينسى المغرب هذه المحنة وأن يجعل نصب عينيه ، بمجرد انتهائه من مشكل الصحراء ، مطالبة إسبانيا بالتعويض عن الفترة الإستعمارية لأراضيه واستعمالها لأسلحة محرمة دوليا ضد المغاربة في حرب الريف .يجب على كل من ابتز المغرب أن يؤدي ثمن ذلك عاجلا أم آجلا.
تصعيد إسبانيا لعدائها للمغرب بدأ يظهر للعيان… هي تريد أن نبقى تحت وزر مشكل الصحراء إلى أبد الآبدين حتى لا نتفرغ لتحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ولما لا جزر الكناري… عدو آخر في الشمال يجب تضييق الخناق عليه بجحافل الهجرة وتقليص العلاقات لاقتصادية معه وإغراق أوروبا بمنتجاتنا الفلاحية وطرد سفن صيدهم من مياهنا الإقليمية…
إلى رقم 10
اذا أغرق المغرب اسبانيا بالمهاجرين فسترد أسبانيا بطرد اكثر من مليون مهاجر مغربي من أسبانيا
مغربية الصحراء كانت مند ان استرجعها المغرب في 75 اما الان فامريكا موثق احضر لنا رسمها العقاري
راها دبا متيترة Titrée
اعتقد ان قرار امريكا الاعتراف بمغربية الصحراء فاجا الدولة الاسبانية التي كانت تظن ان الدبلماسية المغربية ضعيفة و لن تستطيع عزلها و تهميشها و سحب البساط من تحت اقدامها او تدبير ملف الصحراء المغربية بهذه القوة و النجاح هي تخشى على وزنها و اهميتها و مكانتها داخل الادارة الامريكية و تخشى ايضا على الثغرين المحتلين سبتة و مليلية , عضويتها في الحلف الاطلسي او القواعد العسكرية الامريكية على اراضيها غير مفيدة ورقة البوليساريو التي كانت تلوح بها و لي ذراع المغرب احترقت الى الابد لذالك هي تدرس تداعيات الاعتراف الامريكي المزلزل على مصالحها لتعيد ترتيب اوراقها من جديد خصوصا و ان المغرب سيصبح قوة منافسة و قوة عسكرية لا يستهان بها و قد ياخذ مكانها و اهميتها عند الامريكيين بموقعه الاستراتيجي بوابة افريقيا و اوروبا فعلى الدبلماسية المغربية ان تستمر بسياستها الناعمة البرغماتية اتجاه اسبانيا او روسيا و غيرهم و توطيد العلاقات معهم في كل المجالات و الدفع بها الى الامام للحفاظ على ما تحقق في انتظار ما ياتي به المستقبل من ايجابيات بعد الاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على صحرائه و استاناف العلاقات مع اسرائل.
بوليزارو تواجدت في بئر لحلو في اوسرت في كركرات.. لم يتدخل ولم يتكلم احد على تواجدها في الارض المغربية
المغرب تجول في جزء من أرضه كركرات ناضت الهيلالا
من حسنات الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء فضح الخطابات السياسية لبعض الدول التي تبتز بلادنا منذ سنوات خاصة اسبانيا وفرنسا، والآن إنتهت بدون رجعة مواقفهم الرمادية والنفاقية، فإما علاقات رابح رابح أو كل بلد يتوجه صوب مكان وجود مصلحته
نقول بالاحرى الان سقط القناع و انكشف لاسبانيا التي بدورها كانت دائما مستغلة لهذا المشكل، و اليوم ادركت ان التخلويض ديالها اكل عليه الدهر و شرب و ستكون مجبرة في المستقبل الغير بعير على استعادة المدينتين المحتلتين لحضن الامن الوطن، ام هل حتى سبتة و مليلية مدن صحراوية و هذا سوال لحسادنا؟
نقولوا لحسابنا موتوا بغيضكم و المغرب من زمان دائب على جذور التقدم و الازدهار
حسابنا مع اسبانيا مازال ما صفيناه: سبتة و مليلية يرجعو بعدا هما اللولين. ويلا ماحشموش غادي ندعمو استقلال اقليم الأندلس اللي غادي يتوحد معانا و نرجعو الحدود اللي كانت في عهد المرابطين و الموحدين و السعديين و ذلك ليس على الله بعزيز. إن تنصروا الله ينصركم.
اسبانيا ظلت تلعب على الحبلين لعقود بل توظف نزاع مفتعل حول الصحراء المغربية للابتزاز في اغلب احيان لكن موقفها مؤخرا تغير بل في طريق التسوية النهاءية قبل اعتراف الأمريكي الذي زاد ترسيخها مما يفرض عليها ترتيب أوراقها من جديد بعد اتضاح رؤية عن تسلم بايدن رئاسة خاصة وأنها ابان اجتياح كورونا العالم تلقت مساعدات من روسيا على غرار ايطاليا وهي أمور وراءها ما وراءها في العالم ما بعد كوفيد 19 كما يجب علينا أن نقرءها من الزاوية التي تناسبنا وأن لا نصنع من إرهاصات خلفيات حتى لا تساهم في قربها من الأطرف معادية للوحدة الترابية و المصالح المغريية نحن في المرحلة تتطلب كسب مزيد من دول الداعمة و تقليص معادية باختصار من أجل التحقيق الأهداف المنشودة على رأسها طي الملف بالفصل النهاءية مع أن لازال أمامه مراحل متعددة أيها المغاربة .
اسبانيا كانت دائما تستعمل مسالة الصحراء للضغط علي المغرب لكي تحصل على امتيازات في مجال الصيد و ابرام صفقات لفائدة شركاتها التي تعمل في المغرب, اليوم انقلب السحر على الساحر خصوصا و ان المغرب لم يسمح من الان فصاعدا لاي دولة لا تعترف بمغربية الصحراء الاستثمار في اقاليمنا الجنوبية علما بان الفرص كبيرة في شتى الميادين (الطاقات المتجددة الثروات البحرية المعادن مصانيع الهدروجين التي ستستمر فيها بريطانيا اسبانيا و فرنسا بدؤو ا يعون ان الولايات المتحدة الامركية و بريطانيا يتمركزون بقوة في الجنوب المغربي لانه البوابة الكبرى نحو افريقيا و ادكر هنا بانبوب الغاز النيجيري الدي سيكون رافعة اقتصادية لدول غرب افريقيا كل هدا بفضل الرؤية الاستراتيجية لسيدنا الله ينصرو
من الان فصاعدا ستظهر الدول التي لديها نوايا جيدة للمغرب. بعد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء ومن المحتمل ان نرى بريطانيا كذلك. البلدين المستعمرين للمغرب سابقا فرنسا والجزائر في المحك. فإما الاعتراف بمغربية الصحراء والا فالمغرب يجب أن يعيد ترتيب الأوراق فيما يخص علاقاته الدولية.
اسبانيا تبتز المغرب في قضية الصحراء من أجل ترسيم الحدود البحرية على هواها و ليس من اجل مليلية و سبتة. لأن هاتين المدينتين سبق للمرحوم الحسن الثاني أن وقع معاهدة مع اسبانيا ان يتم استرجاعهما مباشرة بعد استرجاع جبل طارق من انجلترا. كذلك تستعمل ابتزاز المغرب في صحراءه ليبقى المغربي شرطيا يحرس حدودها و تبقى مدينتي مليلية و سبتة مفتوحتين في وجه المهربين لأنها تذر اموالا طائلة يوميا من التهريب المعيشي.
موضوع الصحراء تعتبره مدريد دائما محورا إستراتيجيا وابتزازيا في علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الرباط.
والان حان الوقت لتاخذ القرار المناسب لمصلحتها الاقتصادية كاول شريك للمغرب. في المستقبل القريب سنعرف مفاجأة اخرى. لابد لاسبانيا ان تراجع اوراقها لان المرحلة ليست في مصلحتها بان تقوم بحسابات خاطئة.
الرئيس الأمريكي ترامب كان له لقاء مع الحسن الثاني رحمه الله عند زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أن في هذا اللقاء قال الحسن التاني لترامب”انا كان عوال عليك اسي ترامب”. فتذكر ترامب الوصية و استجاب لها. تبين أن هناك دول كانت ترسل الكلام الفضفاض وتتاجر في القضية ولا تريد اي حل للاستمرار في الضغط والابتزاز.
على المغرب أن يشترط على إسبانيا اعترافها بالسيادة المغربية عل كامل صحراءه وان تفتح قنصلية لها في مدينة الكويرة قبل أي زيارة لأي مسؤول اسباني إلى المغرب،وان تستثني الاحزاب المناوءة للوحدة الترابية للمملكة العلوية الشريفة من اي زيترةع للمغرب وتعتبر كل فرد من هده الأحزاب وعلى رأسها حزب بوديموس كاشخاص غير مرغوب فيهم في المغرب ولو لزيارة سياحيه.كما يجب عمل نفس الشئ مع كل مسؤول في الحكومة الإسبانية او دو توجه حزبي صدر منه موقف مناوء لوحدة المغرب .أن التعامل يجب ان يخضع لهده الشروط فكل من صدر منه موقف مناوء لوحدة المغرب الترابية على صحراءه يجب منعه من دخول الاراضي المغربية.ولا تفاوض على هده الشروط.كما يجب على المغرب ابقاء الحدود البرية مغلقة مع اسبانيا بما فيها معابر سبتة و مليلية ولا تفاوض في هده النقط.ان مسألة إغلاق الحدود والسيادة الكاملة للمملكة على كامل صحراءهها لا يجب ان تفتح فيها اي نقاشات ماعدا اذا اعترفت اسبانيا بالسيادة المغربية الكاملة على صحراءها وفتحت قنصليةغ لها في مدينة الكويرة المغربية،واعربت عن فتح نقاش شفاف حول قضية سبتة و مليلية المحتلين و جميع الجزر المغربية المحتلة.
الاعداء يشككون في قرار ترامب الدي بقي له شهرا تقريبا فعليهم بان يعرفوا بانه بامكانه ان يصبح رءيسا في الانتخابات المقبلة و وقتها ادا اطال الله في العمر سيسميه المنافقون الحاج ترامب اما المغرب فيتعامل حتى مع الرؤساء السابقين مثل جميع رؤساء فرنسا و امريكا حتى و ان لم تبق لهم السلطة و هدا ما يميز المغرب اما بعض الدول
راك رءيس مرحبا ما بقتيش الله يسهل عليك ما عندي ما ندير بك