انتخاب الأنصاري رئيسا لجمعية هيئات المحامين

انتخب النقيب السابق لهيئة المحامين بمكناس لولايتين عبد الواحد الأنصاري، السبت بمدينة فاس، رئيسا جديدا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لمدة ثلاث سنوات، خلفا لعمر ودرا من هيئة المحامين بالدار البيضاء.

وترشح لرئاسة الجمعية المذكورة فضلا عن عبد الواحد الأنصاري الذي حصل على 130 صوتا، كل من محمد كمال مهدي، عن هيئة المحامين بتطوان الذي نال 115 صوتا، والحسين الزياني عن هيئة المحامين بوجدة الذي اختار الانسحاب من المنافسة.

وبهذه المناسبة التي استضافتها هيئة المحامين بفاس، تم انتخاب مولاي سليمان العمراني من هيئة المحامين بمراكش، وعبد الرحيم عبابو من هيئة المحامين بفاس، نائبين لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

للإشارة، فعبد الواحد الأنصاري، العضو باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، نائب برلماني عن دائرة مكناس، ويشغل منصب النائب الرابع لرئيس مجلس النواب.