العلوي: بلدان أوروبية تقدم عروضا تحفيزية مُغرية لأطباء مغاربة

هسبريس-عبد السلام الشامخ

أرجعَ رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي، سببَ تزايدِ حدة الانتقادات المُوجّهة إلى الخدمات المقدمة في مستشفيات المملكة والمراكز الاستشفائية إلى فشلِ الحكومة في تدبير هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن "عدداً من الأطباء المغاربة قدّموا استقالاتهم بسبب الظروف المتردية التي يشتغلون فيها"، وداعياً وزير الصحة، أنس الدكالي، إلى الاستجابة لمطالب "ملائكة الرحمة".

وفي حوار مع جريدة هسبريس، كشفَ نقيب الأطباء المغاربة أن "هناك من الأطباء منْ ينوي تغيير مهنته التي قضى فيها سنوات من العمل، إذ إن هناك مهنا كثيرة على الصعيد الوطني يمكن للمرء أن يقتات منها وتحفظُ الكرامة الإنسانية"، مضيفاً: "بعض الدول القريبة من وطننا فتحتْ أبوابها للأطباء وعرضتْ علينا عروضاً تحفيزية كبيرة وجد مغرية في حال قررنا تقديم استقالتنا وترك المغرب".

وهذا نص الحوار كاملاً :

قطاع الصحة يعيشُ احتقاناً غير مسبوق، ما السبب؟

الاحتقان في قطاع الصحة مُشكل مركَّب، تتداخلُ فيه مسبّبات كثيرة؛ فهناكَ نقصٌ في الأطقم الطبية وشبه الطبية باعتراف الوزارة الوصية، وهناكَ أيضاً نقص في التجهيزات البيوطبية على مستوى المؤسسات الصحية العمومية، التي تظلُّ في جُلِّها مؤسسات قديمة ومهترئة، ولم تخضعْ للتجديد. كما أنَّ هناك مُشكلا حقيقيا في تنزيل نظام "الرَّميد"، الذي جعلَ طلب المواطنين على العلاج يزدادُ، ولكن فيه مشاكل عويصة؛ فيما هناك مشاكل أخرى تتعلق بالصيانة والتعقيم والحكامة.

بالإضافة إلى ذلك هناك مشكل في الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، إذ تصلُ إلى 5% فقط، في حين أن منظمة الصحة العالمية تُوصي بـ10% فما فوق. كما أن القطاع الصحي يعاني من وضع بعض أقسام المستعجلات، التي تعتبر أقساما حيوية تشتغل 24/24 ساعة، إذ تعيشُ أزمة بسبب غياب الموارد البشرية وضعف التحفيزات. كما أنَّ إنفاق الأسر يبقى مُرتفعاً؛ وبالتالي وجَبَ إيلاء أهمية للمرفق الصحي العمومي.

هدَّدتم بالاستقالة الجماعية، وهناك من سارَ في هذا الاتجاه، إذ إنَّ أزيد من 50 طبيباً عاماً هدّدوا بترْكِ القطاع..لماذا؟.

من بين النقاط الاحتجاجية التي وقف عندها المجلس الوطني الأخير الذي انعقد في 29 شتنبر الماضي بعض الأشكال النضالية التي نخوضها منذُ أزيد من سنة لمّا كان الحسين الوردي وزيراً وصياً على القطاع (...) ملفنا المطلبي طالَ وصمتُ الحكومة أصبحَ لا يُطاق، خاصةً أننا وجّهنا إلى العثماني مذكرة للتعبير عن موقفه من هذه الأزمة، لكن التعامل معَ المشكل كان رديئاً.. نشتغل في ظروف أقلّ من الأدنى، فقررنا أن نقاطع الأمور التي تتعدى المرض.

ومن النقاط التي تدارسنها خلال أشغال المجلس الوطني الأخير النظر في الاستقالات الجماعية لأطباء منطقة الشرق التي خرجت بلائحة أولية تتضمن خمسين طبيباً، لكن ستتوالى اللوائح من هنا وهناك، لأن الحالة الحالية جعلت من الطبيب في واجهة الأحداث وأصبحَ كما لو أنه المسؤول عن تردي خدمات القطاع.

نودُّ أن نخبر الرأي العام بأننا لسنا مسؤولين عن هذا التردي، الذي بسببه وقعت اعتداءات وتجاوزات في حق الأطباء. يجب أن توفر لنا ظروف الاشتغال المعروفة حتى يصبح الطبيب قادراً على الإبداع والعمل في ظروف مواتية، وحينها إذا أرادَ المواطن محاسبتنا فسنكون مستعدين للمحاسبة.

نحنُ مستعدُّون لتقديم استقالاتنا رغم أنَّ نضالنا طالَ لأكثر من سنة ولم يكن وليد البارحة...نهدد بهذه الاستقالة ليس للمزايدة، بل لأننا لا نريد أن نكون في موقف "تجريم" وأن نحمل مسؤولية الرداءة التي يشهدها القطاع.

ماذا بعد الاستقالة؟

عندما يلوح طبيب اشتغل في القطاع لأزيد من 20 سنة هو الآخر بالاستقالة فهذا يعني أن "الأمور قد وصلت إلى العظم"؛ ومعناه أن صمت الحكومة تجاه مطالبنا لا يجب أن يطول أكثر، لأنه لمْ يعد هناك ما نخسره. نحنُ ماضون في هذه الاستقالة إذا لم يتحرك ملفنا. ماذا بعد الاستقالة؟ هناك من ينوي تغيير حرفته، فهناك مهن كثيرة على الصعيد الوطني يمكن للمرء أن يقتاتَ منها وتحفظُ الكرامة الإنسانية؛ كما أن بعض الدول القريبة من وطننا فتحتْ أبوابها للأطباء وعرضتْ علينا عروضا تحفيزية كبيرة وجد مغرية على قدم مساواة مع مواطنيها.

(مقاطعاً) ما هي هذه الدول؟

فرنسا، بلجيكا، ألمانيا التي عبرت مؤخراً عن حاجتها للأطقم الطبية وشبه الطبية. الطبيب بكفاءته يمكنُ يعيش بكرامة حتى فيه بلده، إذا اقتضى الأمر تغيير مهنته أو الذهاب إلى القطاع الخاص؛ ويمكن أن يلجأ إلى المجال التربوي أو التكوين المستمر الخاص بالمهن الطبية.. الطبيب المغربي لن تعوزه الأفكار ليعيش في كرامة.

كانَ هناك اجتماع نهاية الأسبوع الماضي مع وزير الصحة، بماذا خرجتم؟

أعودُ إلى النقطة الأخيرة، لأن الاستقالة تظلُّ واحدة من النقط التصعيدية التي سطرناها خلال المجلس الوطني، وأتمنى أن تستجيب الحكومة لمطالبنا قبل فوات الأوان.. نحنُ مستعدون للمضي قدماً في خدمة المواطن المغربي، شرطَ أن تتحرك الحكومة في اتجاه إيجابي للاستجابة لملفنا المطلبي.

أما بخصوص اللقاء الوزاري فقد كانَ مناسبة لتقديم جميع نقاط الملف المطلبي بتفاصيلها، وأكدنا أنه مرَّ في جو إيجابي، إلا أننا مازلنا ننتظر تفعيل هذه النقاط، وأن تظلّ أبواب الحوار مفتوحة أمام أي مبادرة لحل الأزمة.

الأطباء المغاربة يريدون مغادرة البلاد والحكومة تسعى إلى التعاقد مع أطباء أجانب، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟

جوهر ملفنا المطلبي تحسين ظروف استقبال المواطن المغربي، وظروف اشتغالنا حتى يكون عطاؤنا أوفر. هذا الأمر لم يحصل، بل ازداد الوضع تدهوراً، خاصة في ظل الظروف الحالية. وقد أدى هذا الوضع إلى تعليق الإخفاقات على شماعة الطبيب، الذي يتمُّ الاعتداء عليه من قبل المواطنين.

نحن نطالبُ الحكومة بتوفير ظروف الاشتغال حتى تكون المردودية في المستوى، أو "عطيونا الاستقالة نمشيو بحالنا".

نحنُ مواطنون ونناضلُ منذ أزيد من سنة من أجل تحسين ظروف استقبال المواطن، وإلى حد الآن لم يحقق أي شيء من ملفنا المطلبي، كما أننا نواجهُ صمتا حكوميا غير مفهوم.

نحن نريد البقاء في بلادنا. الحكومة حرة في التعاقد مع من تريد، وإذا أرادت الاستعانة بأطباء أجانب فلها ذلك، بحكم أن هناك اتفاقيات مع عدد من الدول مثل الصين والسنغال..لكن ستكون هناك صعوبات خاصة في الجانب اللغوي والثقافي.

هل هذا هو جزاء وطن الذي قام بتكوينكم من أموال دافعي الضرائب.. أن تلجؤوا إلى دول أوربية؟

هناك تحاملٌ كبيرٌ في هذه الفكرة. جميع الكفاءات المغربية منذ الاستقلال إلى الآن استفادت من العرض التربوي الوطني المجاني، وحتى الوزراء أنفسهم والمدرون المركزيون للمؤسسات الوطنية تلقوا تعليماً مجانيا والآن يعملونَ في ظروفٍ جيدة. لماذا التحامل على الطبيب فقط؟ الأطباء المغاربة قضوا أكثر من 10 سنوات في المناطق النائية وهناك من قام بالتجنيد العسكري الإجباري، وقاموا بمهامهم على أكمل وجه.

نحن نؤدي الكثير ولا نعتمد على أسلوب الاستقالة كحل أولي، وقد قدنا احتجاجات منذ سنة ولا أحد استمع إلينا. نريدُ تحسين ظروف الطبيب، ولسنا الوحيدين الذين استفادوا من التعليم المجاني، بل هناك أطر عليا أخرى استفادت هي الأخرى من العرض التربوي الوطني. وفي وقت صرحت وزارة الصحة بأن معدل الخصاص وصل إلى 7000 طبيب و9000 ممرض، فإننا نقول إنه اليوم في فرنسا لوحدها يوجد 7000 طبيب مغربي..لو أننا حفزنا هذه الكفاءات لما وقعنا في مشكل الخصاص.