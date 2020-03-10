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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | المغرب يعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد

المغرب يعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد

المغرب يعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:56

أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الثانية التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمدينة الدار البيضاء قد وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة.

ويتعلق الأمر بالسيدة البالغة من العمر 89 سنة والتي كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة أنه "رغم تدخلات طاقم طبي متكون من أساتذة متخصصين في الأمراض التعفنية وعلم الفيروسات والإنعاش وتخصصات أخرى، فإن المريضة سلمت روحها للباري عز وجل".

وأضاف البلاغ أنه "بهذه المناسبة الأليمة تتقدم وزارة الصحة لعائلة المرحومة بتعازيها راجية من الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا، لدى سائح فرنسي، وصل إلى مراكش يوم السبت الماضي.

وفي 2 مارس الجاري، تم تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب لمواطن عائد من إيطاليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (145)

1 - توفيق الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:00
الشفاء العاجل يارب العالمين وإياكم
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147
2 - إدريس العمراني الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:00
انا لله و انا اليه راجعون. الله يرحمها او يرحم جميع المسلمين امين
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261
3 - assifnwourgh الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:00
مع النبيئين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولائك رفيقا..
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199
4 - ابوى مروى الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:00
إنا لله وإنا إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته
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139
5 - من الرشيدية الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:00
الله يرحمها ويوسع عليها
كورونا ليست سوى سبب، جاء أجلها لا غير.
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6 - soso الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:01
الله اكبر.
انا لله وانا اليه راجعون
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135
7 - مغربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:01
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله
اللهم ارحمها واعف عنها.
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119
8 - maghribi الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:01
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
الله يلطف بينا
بسباب استهتار الدولة غاظي يوقع لينا بحال ايطاليا
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-172
9 - محمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:01
الله يرحمها واتمنى أن تكون يقضة وحذر شديد هذا المرض لا يرحم ونحن شعب مغلوب على امره. حفظنا وحفظكم الله من أدى هذا المرض وحفظ الانسانية جمعاء.
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10 - Fatima الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:01
الله يرحمها و يسكنا في الجنة ان شاء الله...
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57
11 - YOUSSEF الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:01
اللهم ارحمها واجعلها من الشهداء والمبشرين بالجنة إنشاء الله.اللهم اجعل هذا البلد آمنا.
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63
12 - وديع الرباطي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:01
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها
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42
13 - pedro الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:01
رحمة الله تعالى على المرحومة واسكنها فسيح جناته
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36
14 - نور الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:01
لا حول ولا قوة الا بالله ان لله وان اليه راجعون
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34
15 - طلال الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:01
رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناتة ... إنا لله وإنا إليه راجعون
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28
16 - عاصمي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:02
كل التعازي لعائلة الفقيدة .. الله يرحمها ..
يجب الرفع من درجة البقظة و أخد الامور بأكثر جدية لدرجة عالية و اتخاد قرارات مدروسة للحد من انتشار الفيروس ..
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53
17 - عادل الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:02
رحم الله هذه السيدة وجعل مأواها الجنة، ورحم الله حكومة الترقيع ...
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14
18 - Youssef الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:02
اللهم ألطف بنا يا رب. على وزارة الصحة اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير للحد من انتشار هذا الوباء. ديرو خدمتكوم الله يجازيكم بالخير
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27
19 - lotfi الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:02
انا لله وانا اليه راجعون .اللهم ارفع عنا البلاء انك على كل شيئ قدير
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25
20 - علي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:03
اللهم تغمدها برحمتك ياكريم يا رحيم
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17
21 - أحلام الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:03
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
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12
22 - حميد زاهوري الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:03
لطفك يا رب.... تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته.. وجب تجميد جميع الأنشطة التى تجمع الحشود... السلامة أولا و أخيرا.
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22
23 - hossam الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:03
الله اكبر و ان للله و ان اليه راجعون
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12
24 - مواطن مغربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:03
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
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10
25 - مغربي حر الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:03
نسأل الله ان يرحمها ويسكنها فسيح جناته
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12
26 - زهير الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:03
الله يرحمها. يجب منع منعا كليا دخول الأجانب إلى المفرب من البلدان الموبوءة بفيروس كورونا، خاصة الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران
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22
27 - yassine fes الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:03
إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ٱحفظ أمة سيدنا محمد
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10
28 - ليليف الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:03
الموت واحدة والأسباب متعددة أجلها انتهى الله يرحمها. وآلله يشافي كن ماهو مريض
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20
29 - سمير الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:03
مع تقدم في العمر وامراض المزمنة حتى اينفوانزا العادية تكون سبب الله يرحمها
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23
30 - زكرياء الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:03
الله يرحمها و يرزق اهلها الصبر، يجب اخد هذا الوباء بجدية اكثر من طرف المواطنين و الوزارة المعنية
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9
31 - Abdelilah الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:04
إنّا لله وإنّا إليه راجعون


اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَها وارْحَمْها وعافِها واعفُ عنْها وأكرمْ نُزُلها ، ووسِّع مُدْخلَها ، واغسلاها بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ ، ونَقِّها من الخطَايا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوبَ الأَبيضَ من الدَّنَسِ ، وأَدْخِلْها الجَنَّةَ وأعِذْها من عَذَاب القَبْرِ (ومِنْ عَذَاب النَّارِ )

 
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18
32 - souhayla الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:04
اللهم اسكنها فسيح جناتك و انزل على أهلها الصبر والسلوان، رددو ايها المغاربة اللهم إني أعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و من سيء الاسقام
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14
33 - يونس الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:04
انا لله و إنا إليه راجعون، اللهم ارحمها و اغفر لها، و جد علينا برحمتك و ارفع عنا البلاء و الوباء
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9
34 - Maroc الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:04
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم رحمها وتقبلها من الشهداء والحقها بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وارزق أهلها الصبر والسلوان..
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6
35 - الله يرحمنا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:04
اللهم ارحمها و اغفر لها و تقبلها مع الشهداء
انا لله و انا اليه راجعون
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7
36 - زكرياء الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:04
اللهم رحمها برحتك وجعل هذا الوباء رحمة لها وجعل قبرها روضة من رياض الجنة وبشرها اللهم بالجنة وجعلها اللهم يارب من شهداء ورحم ابي ورحم جميع المسلمين إنك سميع مجيب الدعاء
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6
37 - ابراهيم فاس الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:04
السيدة ما تكون غي ماتت موت ديال الله سبحانه ، 89 سنة و ذوك الامراض كاملين الاجل ديالها وصل و السلام رحمها الله .
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9
38 - اغيلاسن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:04
ان لله وان اليه راجعون كل نفس دائقة الموت
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7
39 - مومنة بقضادء الله وقدره الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:04
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيدة وجعلها من اهل الجنة والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان الله يلطف بنا جميعا يارب وبجميع المسلمين والمسلمات
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10
40 - حسناء الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:04
إنا لله و إنا إليه راجعون ......
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9
41 - Med Tng الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:04
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليها
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9
42 - simo الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:04
إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم ارفع عنا هذا الوباء وقنا شره يا ارحم الراحمين
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10
43 - K-PAX الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:05
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته ورزقك ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
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5
44 - Moroco الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:05
رحمها الله رحمة واسعة وانا لله وانا اليه راجعون
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5
45 - zaid الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:05
انا لله وإليه راجعون .اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك .
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6
46 - لاجئ مغزربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:05
ان لله وان إليه راجعون
المرجو اخذ الحيطة والحذر الاخوان الامر جدي باراكا من ضحك وتفلية لقضية حامضة
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8
47 - Farouk الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:05
إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفقيدة و ألهم ذويها الصبر والسلوان.
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5
48 - ommi. ommi الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:05
اللهم ارحمها واغفر لها يا رب، ونجينا من هدا الفيروس
يا رب العالميين
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7
49 - علي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:05
انا لله و انا اليه راجعون
بشرى للطيبين و الطيبات
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4
50 - القدر الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:05
اللهم اغفر لها و ارحمها. إختلفت الاسباب والموت واحد.لا يجب تهويل الامر اكتر من اللازم.70% من الحالات في الصين شفيت والحمدلله.الامراض المزمنة والمناعة الضعيفة من اسباب تدهور صحة المصاب بهذا الفيروس.اللهم احفظ الجميع
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10
51 - youzik الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:05
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمها واغفر لها وارزق دويها الصبر والسلوان
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5
52 - ابتسام الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:05
الله يرحمها و يوسع عليها و يجعل مثواها الجنة اللهم ارزق اهلها الصبر و السلوان والحقنا بها مومنين
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5
53 - زواقي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:05
رحمها الله و ألهم ذويها الصبر و السلوان. وحفظ الله كل من كانت لها بهم علاقة. و ليبادروا إلى تقديم أنفسهم لأقرب مستشفى حتى لا يتفشى الوباء.
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7
54 - med. kech الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:06
الله يرحمها و يغفر لها و يثبتها عند السؤال ... مجرد انتهاء للاجل. كورونا كان سببا ... اللهم احفظ وطننا من الاوبئة و المصائب يا رب.
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55 - يونس الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:06
بدأ العد ... و الحصيلة سترتفع ... و الحكومة في موقف المراقب
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-21
56 - Abuanass الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:06
رحمها الله..إنا لله وانا اليه راجعون
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6
57 - youssef الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:06
تتعدد الأسباب و الموت أجل مسمى، نسأل الله أن يرحمها و أن يرزق أهلها الصبر و أن يقينا سبحانه و تعالى سيئ الأسقام.
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8
58 - ahmed الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:06
انا لله و انا اليه راجعون عزاؤنا لعائلة الفقيدة
اللهم اننا نعود بالله من البرص و الجنون و الجدام و سيء الاسقام امين اللهم احفظ بلدنا من هذا الوباء و اشفي جميع المرضى منه يا رب
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7
59 - Aziz الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:06
لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم ارحمها واغفر لها و ارزقها أعلى درجات الجنة . اللهم متعها بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
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4
60 - عبد الصمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:06
انا لله وانا اليه راجعون!




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3
61 - وسيم الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:06
ان لله وانا اليه راجعون الله اغفر ليها وا رحمها
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3
62 - عزيز الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:06
انا للله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيدة والهم ذويها الصبر والسلوان اللهم ارحمنا برحمتك واهد من هم اظل ومن كان السبب في هذا الوباء
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-1
63 - Almohajira الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:07
اللهم ارحمها و اغفر لها يا رب و ارحمنا جميعا برحمتك و لا توفانا إلا وإنت راض عنا. انا لله وإن اليه راجعون.
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3
64 - لحسن تيفلت الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:07
الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين من هذا المرض علينا الإكثار من الاستغفار وصلاة الفجر وقراءة القرآن
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6
65 - مغربية الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:07
ياربي تلطف بنا ياربي ارفع عنا هاد البلاء
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5
66 - برلين الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:07
اللهم ارحمها واغفر لها وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ( انا لله وانا اليه راجعون )
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5
67 - ابراهيم الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:07
اللهم ارحمها واغفر لها وادخلها في رحمتك يارب العالمين
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4
68 - Monir الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:07
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تغمدها برحمتك الواسعة وارزق أهلها الصبر والسلوان
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4
69 - مغربي حر الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:07
رحمها الخالق.
3 اصابات و وفاة واحدة اي نسبة 30% وهي الاعلى في العالم
اتمنى ان لا يندم المغرب على منظومته الصحية المتهالكة.
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-14
70 - الرشيدية وأفتخر الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:07
نسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكننا وإياها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء ويرزق بلدنا المغرب وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان
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4
71 - تعزية الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:07
انا لله و انا اليه راجعون. اللهم ارحمها و تجاوز عنها و ارزق اهلها الصبر و السلوان. اللهم انا لا نسألك رد القضاء و لكن اللطف فيه.
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3
72 - fouad الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:07
رحمها الله تعالى وجعل مثواها الجنة
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3
73 - جاد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:07
الله يرحمها وارزق اهلها الصبر نفس الاعراض كبار سن امراض مزمنة يعني لا داعي للخوف .ملاحظة السلفين فينهما اصحاب عقاب الاهي هذ السيدة مخرجت مقتلت مسلمين فالصين فلتسقط الخرافة
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7
74 - fador الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:07
الله ارحمها هذا أجلها و المرض ما هو الا سببب . نسأل الله ان يغفر لها و يرحمها
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3
75 - مواطن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:08
اللهم ارحمها واغفرلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. انا لله وانا اليه راجعون .
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4
76 - صلاح الدين الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:08
الله يرحم اموات المسلمين. ،الموت واحد تختلف الأسباب فقط الله يتبتنا على الشهادة و عند السؤالين
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5
77 - مصطفى الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:08
انا لله وإنا إليه راجعون ، نسأل الله ان يرحمها ويرزق اهلها الصبر والسلوان
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3
78 - خائفون الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:08
انا لله وانا اليه راجعون
الله يواليها بالرحمة والمغفرة والله يحفظنا ويحفظ المسلمين
لاننكر اننا خائفون فنحن نعرف قطاع الصحة في المغرب
وليس لنا الا التضرع لله عز وجل ان يحفظنا ويحفظ واليدينا و اولادنا وأحبائنا وكافة المسلمين في بقاع الارض
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه يارب
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4
79 - مصطفى الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:08
انا لله وإنا إليه راجعون ، نسأل الله ان يرحمها ويرزق اهلها الصبر والسلوان
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80 - mohammed الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:08
إن لله وإن إليه راجعون
اللهم ارحم عبادك واشف مرضاك
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81 - jawad الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:08
انا لله و انا اليه راجعون. اللهم ارزقها الثبات
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82 - ملاك الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:09
انا لله وإنا اليه راجعون المرجو اتخاذ الحيطة والحذر والوقاية ثم الوقاية واللجوء إلى تقوية المناعة الذاتية (نصائح الدكتور الفايد)
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83 - عبدالله الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:09
الله يرحمها،إن لله و إنا إليه راجعون
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84 - Imane du Maroc الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:09
الله اكبر،الله يرحمها ويجعل متواها الجنة إن شاء الله،والله اقشعر بدني بسماع الخبر،نتمنى الخير لبلادنا والمسلمين اجمعين
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85 - ام رياض الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:09
الله يرحمها ويغفر لها ويحتسبها من الشهداء الصالحين ويلهم ذويها الصبر والسلوان
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86 - maghribi الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:09
اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك و انزل السكينة والصبر على اهلها. انا لله وانا اليه راجعون
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87 - حسن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:10
ان الله و ان اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها
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88 - نبيل اسيا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:10
رحمها الله اذا يمكن القول ان مؤشر الوفاة بمرض كورونا بالمغرب هو 50٪ اذا الحفيظ الله ا حمادي
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-9
89 - skitiwi الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:10
بما ان اجمالي الحالات هما اثنتي حالة كما تدعون و ماتت حاة بالتالي فالباريم المغربي الحالي هو وفاة 50% من المصابين و هذا دليل على هشاشة الاستعداد لهكذا مرض ببلد كالمغرب ...فهل سيخرص الواقع افواه بعض المراوغين و الماتنين عن حقيقة الوضع بالمغرب
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-8
90 - مغريبة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:10
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم ألهم أهلها الصبر والسلوان
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91 - متتبع الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:11
هذه الفيروسات أشبه بفيروسات المال العام ،بل أخطر،وأشبه بالفايروسات البرلمانية الداءمة واكثر.لان كرونا في طريقها لزوال وكرونا تقاعد البرلمانيين والوزراء لا زوال ، انها كرونا البشر الشبيهة بالفايروس الداءم السلالة ويلد أكثر منه، يحصد كل ما يصادفه ،مما يعزز الثقة ان كرونا ارحم منهم، وهوءلاء قضت عليهم الصين وستقضي على كرونا الفايروس ...
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3
92 - خالد فاس الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:11
رحمة الله عليها
وشكرا الأطقم الطبية على تفانيها ووقوفها بالصفوف الأولى لمواجهة هذه الأزمة العابرة بإذن الله تعالى
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93 - ali الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:11
ان لله و انا اليه راجعون
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3
94 - محمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:11
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمها واسكنها فسيح جنتك
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95 - ابو اسامة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:12
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك
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96 - يوسف الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:12
الهم ارحمها رحمة واسعة ووسع مدخلها وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وتجاوز عن سيائها
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97 - كريم بن عبو الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:13
إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، نطلب من الله ان يرحمها و يغفر لها و يجعل مثواها الجنة و يرزق أهلها الصبر و السلوان. و ان يحفظ بلدنا من كل مكروه.
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98 - من كاليفورنيا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:13
الله يرحمها ووسع عليها ويشفي جميع المرضى !
انتهى اجلها و وكان الفيروس فقط سبب لاجلها
اصلا الفيروس يتمكن من الناس كبار السن فوق 60 سنةً لان مناعتهم ضعيفة و و اصحاب الأمراض المزمنة لا كن يمكن احتواءه . لان حالات الوفاة لا تتعدى نسبة 3./ من اجمالي المرضى و البقية يشفون .
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99 - Mahosh الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:14
ان لم تغلق الحدود وتلغى كل الرحالات الجوية والبحرية سوف ترتفع نسبة الوفيات اكتر من اسبانيا وايطاليا .
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2
100 - ىشقير الحسن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:14
انه بلاء رباني لكافة بني البشر الذين عاتوا في الارض فسادا و ما يزالون ينهبون و يستنزفون موارد الارض بافراط و اسراف و تجاوز لحدود الله تلك الحدود هي النواميس الفطرية التي وضعها الرب تعالى للكون و للبشر و تراهم يغيرون في خلق الله (و هذا مذكور في الكتاب الحكيم) و يبدلون ما فطر الله عليه البشر و الكون (تغيير البيولوجيا و الانظمة الوراثية و الخلايا الخ)- الاستهلاك الاستهلاك الغير ضروري بحيث لم يعد هناك لا مطر و لا مناخ و لا بشر و لا حجر و لا حشرات و غابات و لا حيوانات و لا موارد من نفط و حديد و منغنيز الخ..البشر يتكاثر بشكل مرعب و يقتل و يدمر كل شيئ - علاش؟ الكبرياء؟ التكبر؟ الصبيانية و النرجسية...حروب دائمة متواصلة هنا و هناك و قد جاء في القران الكريم "قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء"(الاية)- و فعلا البشر لا يفعلون الا الفساد و سفك الدماء بلا رحمة...فمن يذكر البشر؟ الذكر الحكيم...و كل الثقاة و المفكرون الموضوعيون يعرفون ان القران ان هو الا الحق المطلق لكن يتم اسكات صوت العقل و الاخلاق..كرونا عقاب للبشر اردنا او رفضنا...و السلام..
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1
101 - Houcine الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:15
أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الثانية التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
للأسف مع هده الحكومة و إجراءاتها الغبية سنقراء هده الجملة العديد من المرات ان لم تكن المئات.
نداء الا المسئولين العقلاء عطلوا الدراسة و الزموا الناس القادمين بالحجر الصحي قبل أن تخرجوا على المغرب باكمله
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1
102 - عبدو الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:15
انا لله وانا اليه راجعون
تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته يارب
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103 - هشام متسائل الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:16
تعازينا لأهل السيدة
ولا عزاء لكم يا حكومة
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0
104 - said الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:18
انا لله و انا اليه راجعون. الله يرحمها
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105 - kamal chnaoui الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:19
هل في نية الحكومة ان تعلن عن المزيد من الوفيات ام ان السياح الفرنسيين والايطاليين اهم بكثير من ٠٠كحل الرّاس٠٠ حكومة اسرائيل اعلنت قبل مدة اغلاق الحدود في وجه ايطاليا والصين وفرنسا وايران. ما يجعل اسرائيل دولة تعتز بمواطنيها وتجعلهم الشعب المختار في حين حكومة الملتحين تؤمن بالقضاء والقدر وشهادة من مات بالطاعون وبضرورة احترام الضيف حتى لو كان فاسقا او مغتصبا او حاملا للوباء.
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106 - هشام الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:19
الدوام لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مثواها الجنة وارزق أهلها الصبر والسلوان
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107 - رضوان الفرنسي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:22
حسابيا هذه الوفاة تعني وجود 50 حالة مؤكدة على الأقل. على الأقل.
وما خفي أعظم

إنا لله وإنا إليه راجعون
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108 - nab الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:23
الله يرحمها مسكينة غير محسوبة على كورونا
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-2
109 - كاعي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:23
الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته. و يرحمنا حتى حنا و يسكننا فسيح جناته ...اللهم امين.
النوبة ديالنا جاية جاية.
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110 - abdo Agadir الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:23
اللهم إرحمها واغفر لها وارزق أهلها الصبر والسلوان .وجنب بلادنا من كل وباء وداء
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111 - متتبع الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:24
انا لله وانا اليه راجعون.الحمد لله والشكر لله ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا واليه المصير ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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112 - مهدي مغربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:25
الله يرحمه ويسكنها فسيح جناته ..
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1
113 - ياسين الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:27
الله اكبر،الله يرحمها ويجعل متواها الجنة إن شاء الله،والله اقشعر بدني بسماع الخبر،نتمنى الخير لبلادنا والمسلمين اجمعين
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114 - ayoub Alby الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:27
إن لله وإن إليه راجعون و الله و كل نفس ذائقة الموت و أتمنى للمرضى الشفاء العاجل إن شاء الله
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115 - محمد عبد الله الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:27
الله يرحمها او يوسع علييها ان لله وان اليه راجعون او الله يشفي اخرين او الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلميين اميين
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116 - توقيف الدراسة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:28
يجب توقيف الدراسة كما فعلت تونس و اسبانيا
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117 - medmod الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:28
الله احد الباس . او ارحم المرحموهة او اشافي مرضانا . او احفض بلدنا من هذا الوباء . يا رب
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118 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:29
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيدة رحمة واسعة و الهم أهلها ودويها الصبر الجميل
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119 - حسن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:29
انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارحمها برحمتك التي وسعت كل شيئ. و بشرى لأهلها و دويها ان المرحومة ماتت شهيدة كما بشرنا بدلك رسول الله صلى الله عليه و سلم.
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2
120 - مواطنة مغربية الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:29
انا لله وانا اليه راجعون . تغمدها الله برحمته واسكنها فسيح جناته
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121 - محسن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:30
ان لله وإنا إليه راجعون الله..اخوان ردوا بالكم و خدو الحيطة والحذر من هاد الوباء قللوا السلام بالايدي والمصافحة بالوجه متخرجوش بزاااف للاسواق الا للضرورة والزموا بيوتكم و ابتعدو عن التجمعات مثل السنيما و غيرها الله يشافي كل مريض
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1
122 - كيف ؟ الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:31
* الله يرحمها و يسكنها فسيح جنانه ، و ألهم ذويها الصبر و السلوان ،
و إنا لله و إنا إليه راجعون . و هذا هو حال الدنيا . فالموت أمر لا بد
منه .

* من حيث القروض ،الأبناك تتعامل مع الزبناء في حدود سن 70 عاماً،
و المرحومة عمرها 89 عاما ، و مصابة بعدة أمراض مزمنة و غيرها ،
بالرغم هذا كله ، قيل أن سبب وفاتها هو كورونا ، كيف ؟
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-5
123 - احسبي الله في عائلتها الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:31
هي الله يرحمها ولكن عائلتها كيفاش هذا الناس السيدة جايا مريضة من ايطاليا وكورونا ضرب ايطاليا وحتى واحد مفكر انها مصابة بيه وهي كانوا تيقولوا جات مريضة ومقدتش تنوض من لفراش ولا عماتهم فلوسها لا حول ولا قوة إلا بالله معامن عايشين الكليخ
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-2
124 - خالد بلال الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:31
ربما لو بقيت في إيطاليا لتلقت علاجا أحسن.
سؤال سبيقى بدون جواب
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125 - Nasser الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:32
إن الله و إن إليه راجعن
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2
126 - رضوان فقهي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:32
اللهم لاتعذبنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا ولا بما فعله السفهاء منا
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127 - ام وئام الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:32
تغمدها الله بواسع رحمته.اللهم ارحمها و ارحم جميع اموات المسلمين.انا لله و انا اليه راجعون
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3
128 - محمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:33
انا لله و انا اليه راجعون
الله يرحمها يا رب
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-1
129 - radwan الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:34
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم رحمها برحمتك الواسعه
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130 - رشيد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:35
يجب التصدي ومعاقبة المفسدين الجهلة الذين مسحوا السوق من أدوات التعقيم والكمامات. هل مع هؤلاء سنقضي على هذا الفيروس؟ لايهمهم سوى جيوبهم أما مصلحة الوطن والمواطنين فلاقيمة لهما عندهم.
حفظ الله وطننا الغالي وسائر البلدان وشافى كل مريض في كل بقاع العالم.
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131 - جهينة والخبر اليقين الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:36
إلى المغربي الحر -69-
رحمة الله على المتوفية
وهاد الحساب عندك جامد الرجوع الله كيفاش حسبتي بحال حساب tva ؟
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132 - Lalla leila الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:36
رحمها الله - رحمة واسعة
وجعلها من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ووالدينا والأقربين وجميع المسلمين

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
(156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون
إنا لله وإنا إليه راجعون / ولا حول ولا قوة إلا بالله .

اللهم اغفـر لها وارحمها و اعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها
واغسلها بالماء والثلج والبرد ، و نقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ، و اللهم أبدلها دارآ خيرآ من دارها و أهلآ خيـرآ من أهلها ،و قها فتنة القبر وعذاب النار / وارحم اللهم جميع موتى المسلمين / اللهم آمين
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133 - مواطن ريفي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:36
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ

سورة الأعراف الاية رقم 34
صدق الله العظيم
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134 - محمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:37
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها
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135 - مواطنة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:37
اللهم ادخلها فسيح جناتك يارب أجلها وصل كورونا سبب وصافي اللهم ارحمنا يارب لاحول ولا قوة الا بالله
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136 - مغربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:39
تم تسجيل ثالث حالة لسائح فرنسي قدم يوم السبت يعني فرحانين و هوما تيعلنوا عليها هههه واو جا سياحة للمغرب و جاب معاه كورونا امممم شيئ جميل
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137 - bouya Mustapha الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:39
*ًيارب دكت جبالك وهزت أرضك وذعرت جميع خلقك وإنتهكت* *حرمتك ويعجز لساني عن وصف ما تبقى من فعل خلقك*
*ربي إن كان سخطا" فبرحمتك نستغيث*
*وإن كان إبتلاء" فلا تجعلنا من القانطين*
*ربي*
*أنا ووطني والمسلمون نستغيث بلطفك فلا تردنا ولا تردهم ياعظيم خائبين*
*وإختر لنا ولا تخيرنا*
*وكف عنا البلاء و فرجها علينا وعلى جميع بلدان المسلمين*
*يارب يارب يارب*
*أكثروا قول*
*اللهــمَّ لا تقتلنا بغضبك*
*ولاتهلكنا بعذابك*
*وعافنا قبل ذلك*

*حسبنا الله ونعم الوكيل*
*اللهم ياشاهد غير غائب ياغالب غير مغلوب إجعل في أمر المسلمين فرجاً ومخرجاً*
*لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين*
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138 - zahi الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:39
اللهم اغفر لها و ارحمها.ايوا آش باليكم المغرب عندو تلاث حالات ماتت واحدة يعني التلث راه مشينا فيها
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139 - ابو ايوب الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:40
انا لله و انا اليه راجعون. الله يرحمها او يرحم جميع المسلمين امين
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140 - omar الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:40
ولنبلونكم بشيئ من الخوف والجوع ونقص الامول والانفس وتمارات وبشري الصابرين الدينا إدا اصبتهم مصبة قالو ان لله وان اليه راجعون ؤلإك عليهم صلواة من ربهم ورحمة وؤلائك هم المهتدون ( ان لله وان اليه راجعون البقاء لله اللهم اجرنا في مصبتنة وخلف لنا خيرا منها
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141 - سيمو الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:42
خبر كان منتظرا، حسب ما جاء في بيان وزارة قلة الصحة في اليوم الأول.
من المسائل الغير المفهومة لحد الساعة هو الاعتماد على معهد باستور الموجود في الدار البيضاء لاجراء الاختبارات والتحاليل على النصابين او المشكوك في حالتهم على الصعيد الوطني.
الى قدر الله وتفشى الڤيروس، ستتحمل وزارة قلة الصحة المسؤولية الكاملة امام الله وأمام الشعب المغربي لتقصيرها في مهامها وعد أخد الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب.
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142 - محمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:42
ثالث حالة !!!!!!!!!!

على السلطات الاستيقاظ ، واخذ العبرة من ايطاليا ، يجب فحص كل شخص يدخل ارض الوطن في المطار بشكل صاااارم و جدي ، لا نريد تفشي الوباء في وطننا ،، فهذا الشعب مصاب منذ الازل بوباء المسؤولين الفاسدين.
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6
143 - بوعزة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:42
انا لله وانا اليه راجعون
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته ،والهم دويها الصبر والسلوان .
اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها ،وان كانت غير دالك فتجاوز عنها
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144 - امبارك الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:42
لو كنت مكان الدولة مذا كنت ستفعل؟!!!!
نطلب من الله العلي العظيم أن يلطف بعباده.
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145 - مستغيث الله الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:43
المرجو من كل من استطاع قيام الليل و التضرع إلى العلي القدير أن يذهب عنا هذا الإبتلاء سواء مسلمين أو غير مسلمين لازمنا أن نطلب من الله الرحمة وخسن الخاتمة فهو الوحيد القدر على كل شيئ
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