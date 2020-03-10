المغرب يعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الثانية التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمدينة الدار البيضاء قد وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة.

ويتعلق الأمر بالسيدة البالغة من العمر 89 سنة والتي كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة أنه "رغم تدخلات طاقم طبي متكون من أساتذة متخصصين في الأمراض التعفنية وعلم الفيروسات والإنعاش وتخصصات أخرى، فإن المريضة سلمت روحها للباري عز وجل".

وأضاف البلاغ أنه "بهذه المناسبة الأليمة تتقدم وزارة الصحة لعائلة المرحومة بتعازيها راجية من الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا، لدى سائح فرنسي، وصل إلى مراكش يوم السبت الماضي.

وفي 2 مارس الجاري، تم تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب لمواطن عائد من إيطاليا.