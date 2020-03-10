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كُتّاب وآراء
المغرب يعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد
أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الثانية التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمدينة الدار البيضاء قد وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة.
ويتعلق الأمر بالسيدة البالغة من العمر 89 سنة والتي كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة أنه "رغم تدخلات طاقم طبي متكون من أساتذة متخصصين في الأمراض التعفنية وعلم الفيروسات والإنعاش وتخصصات أخرى، فإن المريضة سلمت روحها للباري عز وجل".
وأضاف البلاغ أنه "بهذه المناسبة الأليمة تتقدم وزارة الصحة لعائلة المرحومة بتعازيها راجية من الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا، لدى سائح فرنسي، وصل إلى مراكش يوم السبت الماضي.
وفي 2 مارس الجاري، تم تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب لمواطن عائد من إيطاليا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (145)
كورونا ليست سوى سبب، جاء أجلها لا غير.
اللهم ارحمها واعف عنها.
انا لله وانا اليه راجعون
الله يلطف بينا
بسباب استهتار الدولة غاظي يوقع لينا بحال ايطاليا
يجب الرفع من درجة البقظة و أخد الامور بأكثر جدية لدرجة عالية و اتخاد قرارات مدروسة للحد من انتشار الفيروس ..
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَها وارْحَمْها وعافِها واعفُ عنْها وأكرمْ نُزُلها ، ووسِّع مُدْخلَها ، واغسلاها بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ ، ونَقِّها من الخطَايا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوبَ الأَبيضَ من الدَّنَسِ ، وأَدْخِلْها الجَنَّةَ وأعِذْها من عَذَاب القَبْرِ (ومِنْ عَذَاب النَّارِ )
اللهم رحمها وتقبلها من الشهداء والحقها بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وارزق أهلها الصبر والسلوان..
انا لله و انا اليه راجعون
المرجو اخذ الحيطة والحذر الاخوان الامر جدي باراكا من ضحك وتفلية لقضية حامضة
يا رب العالميين
بشرى للطيبين و الطيبات
اللهم ارحمها واغفر لها وارزق دويها الصبر والسلوان
اللهم اننا نعود بالله من البرص و الجنون و الجدام و سيء الاسقام امين اللهم احفظ بلدنا من هذا الوباء و اشفي جميع المرضى منه يا رب
3 اصابات و وفاة واحدة اي نسبة 30% وهي الاعلى في العالم
اتمنى ان لا يندم المغرب على منظومته الصحية المتهالكة.
كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء ويرزق بلدنا المغرب وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان
الله يواليها بالرحمة والمغفرة والله يحفظنا ويحفظ المسلمين
لاننكر اننا خائفون فنحن نعرف قطاع الصحة في المغرب
وليس لنا الا التضرع لله عز وجل ان يحفظنا ويحفظ واليدينا و اولادنا وأحبائنا وكافة المسلمين في بقاع الارض
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه يارب
اللهم ارحم عبادك واشف مرضاك
وشكرا الأطقم الطبية على تفانيها ووقوفها بالصفوف الأولى لمواجهة هذه الأزمة العابرة بإذن الله تعالى
انتهى اجلها و وكان الفيروس فقط سبب لاجلها
اصلا الفيروس يتمكن من الناس كبار السن فوق 60 سنةً لان مناعتهم ضعيفة و و اصحاب الأمراض المزمنة لا كن يمكن احتواءه . لان حالات الوفاة لا تتعدى نسبة 3./ من اجمالي المرضى و البقية يشفون .
للأسف مع هده الحكومة و إجراءاتها الغبية سنقراء هده الجملة العديد من المرات ان لم تكن المئات.
نداء الا المسئولين العقلاء عطلوا الدراسة و الزموا الناس القادمين بالحجر الصحي قبل أن تخرجوا على المغرب باكمله
تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته يارب
ولا عزاء لكم يا حكومة
وما خفي أعظم
إنا لله وإنا إليه راجعون
النوبة ديالنا جاية جاية.
و إنا لله و إنا إليه راجعون . و هذا هو حال الدنيا . فالموت أمر لا بد
منه .
* من حيث القروض ،الأبناك تتعامل مع الزبناء في حدود سن 70 عاماً،
و المرحومة عمرها 89 عاما ، و مصابة بعدة أمراض مزمنة و غيرها ،
بالرغم هذا كله ، قيل أن سبب وفاتها هو كورونا ، كيف ؟
سؤال سبيقى بدون جواب
الله يرحمها يا رب
حفظ الله وطننا الغالي وسائر البلدان وشافى كل مريض في كل بقاع العالم.
رحمة الله على المتوفية
وهاد الحساب عندك جامد الرجوع الله كيفاش حسبتي بحال حساب tva ؟
وجعلها من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ووالدينا والأقربين وجميع المسلمين
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
(156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون
إنا لله وإنا إليه راجعون / ولا حول ولا قوة إلا بالله .
اللهم اغفـر لها وارحمها و اعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها
واغسلها بالماء والثلج والبرد ، و نقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ، و اللهم أبدلها دارآ خيرآ من دارها و أهلآ خيـرآ من أهلها ،و قها فتنة القبر وعذاب النار / وارحم اللهم جميع موتى المسلمين / اللهم آمين
سورة الأعراف الاية رقم 34
صدق الله العظيم
*ربي إن كان سخطا" فبرحمتك نستغيث*
*وإن كان إبتلاء" فلا تجعلنا من القانطين*
*ربي*
*أنا ووطني والمسلمون نستغيث بلطفك فلا تردنا ولا تردهم ياعظيم خائبين*
*وإختر لنا ولا تخيرنا*
*وكف عنا البلاء و فرجها علينا وعلى جميع بلدان المسلمين*
*يارب يارب يارب*
*أكثروا قول*
*اللهــمَّ لا تقتلنا بغضبك*
*ولاتهلكنا بعذابك*
*وعافنا قبل ذلك*
*حسبنا الله ونعم الوكيل*
*اللهم ياشاهد غير غائب ياغالب غير مغلوب إجعل في أمر المسلمين فرجاً ومخرجاً*
*لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين*
من المسائل الغير المفهومة لحد الساعة هو الاعتماد على معهد باستور الموجود في الدار البيضاء لاجراء الاختبارات والتحاليل على النصابين او المشكوك في حالتهم على الصعيد الوطني.
الى قدر الله وتفشى الڤيروس، ستتحمل وزارة قلة الصحة المسؤولية الكاملة امام الله وأمام الشعب المغربي لتقصيرها في مهامها وعد أخد الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب.
على السلطات الاستيقاظ ، واخذ العبرة من ايطاليا ، يجب فحص كل شخص يدخل ارض الوطن في المطار بشكل صاااارم و جدي ، لا نريد تفشي الوباء في وطننا ،، فهذا الشعب مصاب منذ الازل بوباء المسؤولين الفاسدين.
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته ،والهم دويها الصبر والسلوان .
اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها ،وان كانت غير دالك فتجاوز عنها
نطلب من الله العلي العظيم أن يلطف بعباده.