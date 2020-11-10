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كُتّاب وآراء
الدكاترة المعطلون يرفضون "المناصب التحويلية" وهيمنة الموظفين
مواصلة احتجاجاتها، ترفض فعاليات الدكاترة المعطلين رفع الراية البيضاء أمام صوت وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، مجسدة شكلا احتجاجيا صباح اليوم الثلاثاء، وذلك رغم متاعب تغيير فضاء التعبير استجابة لقرار السلطات.
وحوّل اتحاد الدكاترة المعطلين وقفة مبرمجة أمام مبنى البرلمان المغربي صوب مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك بعد إنزال للقوات العمومية تفاديا لعودة احتجاجات المكفوفين، ومرافقتهم، مع فتح إمكانية السماح لهم شريطة الاتيان بترخيص للوقوف أمام البرلمان.
وتأتي الخطوة الجديدة للدكاترة المعطلين تزامنا مع مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي ضمن قانون مالية السنة المقبلة، بينما ما تزال أبواب الجلسات الحوارية موصدة أمام الأطر العليا، باستثناء جلسة وحيدة غير مثمرة مع ديوان الوزير.
ويتصادم الدكاترة المعطلون منذ سنة 2015 مع الحكومة بسبب "المناصب المحولة"، وهي عملية تزكيها الحكومة مع وزارة التعليم العالي، بفتح مناصب الأساتذة الجامعيين في وجه الدكاترة الموظفين فقط، وإقصاء الخريجين الدكاترة الذين يعيشون عطالة مزمنة.
وجدد الدكاترة المعطلون مراسلاتهم وتقديمهم لطلبات الحوار مع الجهات الرسمية، وإخبار الرأي العام بالحيف الذي يتعرضون له في أوج زهرة شبابهم وحماسهم وعطائهم العلمي، وفق المنشور الداعي إلى خوض احتجاجات ميدانية.
وفي هذا السياق، أورد يوسف بليط، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، أن ديوان الوزير اتفق على تحديد موعد حوار لكن لا جديد بخصوص الأمر إلى حدود اللحظة، مؤكدا أن الفرق البرلمانية اتفقت بشأن الحيف الحاصل.
وأضاف بليط، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المباريات يجب أن تفتح في وجه الجميع وليس الموظفين فقط، متأسفا لغياب أي تفاعل من أي جهة حكومية، لكن في المقابل، تقدم الأحزاب والفرق بعض المقترحات لوقف ما يجري.
وأكمل المتحدث قائلا: "هناك مقترحان: إلغاء المناصب التحويلية أو وضع كوطا خاصة بالدكاترة المعطلين"، مسجلا أنه خلال الأسابيع القادمة، سيسلك المحتجون طريق التصعيد بعد أن تعبوا من الاحتجاجات دون جواب رسمي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
هل تعلم بماذا تتلفظ... إتق الله... كلامك مردود عليك لأنك تجهل امورا كثيرة...
انصحك ان تسأل عن العقبات والمحن التي يعيشها الطالب الباحث كي يحصل على شهادة الدكتورة...
وتأتي انت لتتفوه بكلام لا اساس له من الصحة... شافاك الله من عقدتك التي تعاني منها...
أنا لا أفهم كيف تقوم الدولة بسحب البساط من تحت أقدام الناس بينما هم انخرطوا في مسارات يستحيل عليهم التراجع فيها إلى الوراء.
في دول أخرى إذا صادقت المؤسسات على إجراء معين فإنها تجعل أجل دخول تنفيده إلى تاريخ لا يضر بالأشخاص الذين شرعوا في مساراتهم التي تهمهم هذه الإجراءات,
ما معنى أن مئات الشباب ضحوا بعمرهم وكافحوا لسنوات للحصول على الذكتوراه لكن عند قروبهم من التخرج أو تخرجهم تفاجئهم الدولة بسلك طريق تحويل المناصب وبالتالي يجد الدكاترة أنفسهم فجأة في مواجهة العطالة لأجل غير مسمى
علموا الناس على تيساع فكلشي وديك الساعة كل واحد إدير حسابو
على محال إمكن ما غيبقى والو للأجيال الماجية
فسياسة الدولة لا يهمها البحث العلمي و الدليل
تخصيص مباراة توظيف الأساتذة الباحثين للموظفين مع إقصاء حاملي الدكتوراة الغير موظفين ، فيكفي أن تكون موظفاً بدون أبحاث في مجلات علمية لكي تصبح أستاذأ باحثاً. أسهل طريقة لولوج الجامعة أن تبحث أن تكون موظفاً لا أنتقوم بالبحوث العلمية،مع العلم أنه لكي تلج الجامعة يجب أن تكون لديك منشورات في مجلات علمية مرموقة. فهل يمكن لأستاذ دخل الى الجامعة بدون أبحاث علمية أو أبحاث علمية منشورة في مجلات كالصحف أن يؤطر الطلبة ؟ و نجد هذا الأستاذ في لجنة إنتقاء أساتذة باحثين، !!فاقد الشيء لا يعطيه.
بهذه السياسية أصبحث الجامعة المغربية كاالثانوية او الإعدادية او الإبتدائية تقوم فقط بالتدريس و الأستاذ الجامعي فقط أستاذ سلك ثاني أو إعدادي أو إبتدائي لأن الأستاذ الجامعي لابد ان يدرس مادته معتمدا على أبحاثه العلمية المتراكمة و المستمرة.
متابعة الدراسة لأنهم ينسجون عبر وظائفهم علاقات
تؤهلهم للفوز بالشهادة دون مجهود.
ولمن أراد المتابعة فهذا حقه ولكن بعد الاستقالة
من منصبه.
هاهم الدكاترة العاطلون يشتكون من كثرة الموظفين المدكترين.
لماذا لا يفكرون في إنشاء مقاولات ووكالات ومكاتب استشارة ودراسات ويجربون حظهم بالإبداع والتجديد والمغامرة؟ أم أنهم ألفوا الريع و"الباردة"؟
أعتقد أن دور هذه الوزارة انتهى بتعليمهم..
وهذه الوزارة التي يطعنون في نزاهتها..أليست هي التي منحتهم الشهادة؟
وإذا كانت هذه الوزارة غير نزيهة، فالشهادة غير نزيهة كذلك!
ثم، هل منهم من أتى بشهادته من أوروبا أو أمريكا؟ أشك في ذلك..
وقد خبرت العديد منهم، فوجدتهم لا يستطيعون تركيب جملة سليمة بأي لغة، ولا يفقهون أشياء كثيرة أساسية في تخصصاتهم..
حين قررت الحكومة فتح مباريات العليم العالي في وجه الموظفين، كانت تتصرف بمنطق أنها ستربح مناصب مالية موجودة سلفا، وأن هؤلاء الموظفين ذوو تجربة مهنية لا يتوافر عليها هؤلاء الطلبة..فليس هؤلاء بحال أولئك..ولكنهم لا يحشمون!
كثرة الغيابات والشهادات الطبية المزورة وعدم إيلاء عمله والمواطنين أن كانو طلبة أو غيرهم.
احكي لكم .في احد الايام دخلت دار الضريبة وقلت للموظف المسؤول انا لا تأتيني ضريبة الازبال هل هناك مشكلة لأنني خفت أن تتراكم علي مع الفوائد.
قال سير فحالك واش كاين شي واحد باغي يزيد عليه المصاريف لأنه كان منشغل بقراءة كتاب.
ألا يوجد محكمة ألا يوجد محامي ! ترفع الجهه المعترضه اعتراضها عبر المحكمه وستأخذ حقها ( محكمة عماليه لنظام العمل والعمال ) هكذا يكون المطلب حضاريا
هذا متبع بدول عربيه حيث ياخذ حقه المعترض كاملا ومنصفا
هذه الدول تمنع التظاهر جمله وتفصيل وتشهد نجاحا ونموا
ينبغي أن يساءل عن الطريقة التي حصل عليها على هذه الدكتوراه وكيف كان يترك شغله وعمله وتلاميذه ان كان معلما ويتفرغ لدراسته على حساب التلاميذ المساكين. .. ؟
بطبيعة الحال إذا لم يظهر (دكاترتنا المعطلين و العاطلين) فيجب أن تتخذ في حقهم الإجراءات الواجبة.
مجرد فكرة اقترح أن تدرس و تفعل.
Elle est juste
Vous demandez que votre droit
Le droit de passer le concours
Ç la moindre des demandes
Allez
الذنب والجريمة من فعل الوزير غير الكفء الذي كردعوه من التعليم العالي 2015 لحسن الداودي
خرق القانون في واضحة النهار
وعطل قرار مباريات أساتذة التعليم العالي مساعد ارضاء لجملة من الفاشلين المترددين على مكتبه بالوزارة
ولقد فضحه الله قبل أيام معدودة
وحسابه عند خالقه على هذا الظلم الذي ارتكبه خلافا للقانون الجاري به العمل منذ 1997
ويجب أن يتم الرفع من عدد المباريات المحدثة في وجه الدكاترة العاطلين (إذا لم ترتاحوا لهذا الطرح فاذهبوا وشاركوا في الوظيفة العمومية... أم أنه لا جهذ لكم على ذلك )
المباريات هي الفيصل ولا تراجع عن المباريات والدكتور الذي يحتج من أجل التوظيف المباشر لا يستحق لقب دكتور
للإشارة فقط، اللذين يشترون شهادة الدكتوراه بالمال كيخدمو بزربة وماكايخرجوش للشارع
المعطلون . الأولوية لهم لانهم عاطلين يجب
على الوزارة أن تنصفهم .....!
نص الدستور :
الاستحقاق
والكفاءة
الشفافية
تكافؤ الفرص
على الوزارة أن تتحمل المسؤولية من اجل الانصاف
اي منطق هذا !? يجب اعطاء الاسبقية للدكاترة المعطلين...ومنع الموظفين من المشاركة...انكم تيئسون هذا الصبور بسياسة عرجاء
عليكم تقبل دخول سوق الشغل من جميع الأبواب المتاحة و اكتساب التجربة ثم بعد ذلك ابحثوا عن مناصب في مستوى شهاداتكم.
للإشارة أنا موظف، طالب باحث في سلك الدكتوراة، ولجت سوق الشغل في البداية بالإجازة بعد استعصاء ولوجه بالماستر، لكن و الحمد لله بعد 3 سنوات تجربة غيرت العمل بآخر بشهادة الماستر و الحياة المهنية أراها هكذا تتطلب منا التطور و التحول و اغتنام الفرص الأحسن.